Yanina Latorre explotó contra Alberto Fernández: "Tengo que volver de Miami"

Desde Miami, Yanina Latorre estalló de furia contra el presidente, Alberto Fernández, tras el anuncio sobre el tope de personas que pueden ingresar al país por día, en medio del asedio de la variante delta (India) que ya ha generado rebrotes en Europa.

Desde el estado de Florida, en los Estados Unidos, Latorre grabó un video en Instagram donde se despachó con todo tras la medida adoptada por el mandatario, que restringe a 600 el cupo de personas que ingresan al país entre el 1 de julio y el 31 de agosto. La disposición establece además que aquellas personas que vuelvan del extranjero deberán permanecer 15 días en cuarentena.

"¿Por qué no me chupan la que no tengo?", tiró la panelista, enojadísima, ya que deberá retrasar su retorno en el marco del viaje que realizó junto a su familia.

"Todo el mundo está mejorando, abriendo. Acá hay una vida, les juro, hay barbijos, están vacunando, hisopando... pero no es lo que vivimos en Buenos Aires -con la psicósis de la gente, no digo de los casos-, acá hay una vida normal", dijo sobre la situación en los Estados Unidos.

Y agregó: "Nos tienen como ganado, ¿y ahora Alberto pretende que cuando llegue yo que la gente vaya a hoteles a hacer la cuarentena? ¿Qué se piensa? ¿Qué se cree? ¡Es anticonstitucional! ¿Cómo voy a ir a pagarme un hotel? Ni aunque me sobre, ni que tenga y ni aunque me lo regalen".

"¿Estamos todos locos? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste (sic)?", tiró Latorre.

"Los que estamos acá desde hace un tiempo tenemos que volver", advirtió Yanina Latorre, preguntándose si le van a cancelar el vuelo por la reducción del cupo de ingreso de personas a la República Argentina. "¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿Y si no tienen plata para pagar el hotel? ¿Qué es el gobierno que tenemos y esas medidas del Covid?", manifestó.

"En ningún país del mundo hacen esto, y miren que la pandemia es mundial, está pasando en todos lados, miren a Uruguay que está al lado. Por más de que me digan que son menos, son más ordenados y cerraron cuando había que cerrar, fueron firmes cuando tenían que ponerse firmes y no transaron con todos los gremios como ellos", señaló.

Yanina Latorre también se quejó por el hisopado en el aeropuerto de Ezeiza. "La mayoría de los que vuelven, vuelven vacunados con Pfizer como yo o con Johnson & Johnson o con Moderna, y te hacen otro hisopado de dos lucas y media que es un negocio, una matufia de alguien de ahí, porque te tratan como ganado y si no tenés Covid, te lo agarrás ahí hacinado en un cuarto en el que te llaman por altoparlante. Quisiera saber qué ocurre si a alguno le da positivo", sostuvo.

"Si te hisopaste dos días antes, no tenés Covid. Y aunque lo tengas, no te sale, amor. ¡Es robar! Dos lucas y media. Imaginate la guita que está haciendo el dueño de esos hisopados. ¡Damelo a mí! Millonario en una semana con los vuelos que hay", dijo.

"Aerolíneas te cobra como un palo verde cada pasaje, y ahora quieren reducir. O sea que los que estamos acá nos quedaremos a vivir, no sé, lo pagará Alberto. Nos mandará una vianda", prosiguió.

"¿Cómo te van a llevar a un hotel? ¿Me van a llevar ellos en un micro obligada? ¿No saben que es anticonstitucional? ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir e ir? ¡Yo voy a ir a mi casa a como dé lugar! ¡Me atrinchero, me desnudo y rompo todo! Y así va a hacer todo el mundo", declaró.