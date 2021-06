VIDEO .- Cómo es el monoambiente de 36 metros cuadrados donde ahora vive Elon Musk

A pesar de teneruna fortuna estimada en 160 mil millones de dólares, Elon Musk decidió mudarse a un monoambiente de apenas 36 metros cuadrados.

Según contó a través de las redes sociales, ahora vive en Starbase, las instalaciones de prueba de SpaceX en Boca Chica, sur de Texas, en una vivienda pequeña con paredes de hormigón recubiertas por una goma espuma. La extensión de la casa es 6 por 6 metros cuadrados.

Si bien podría haber comprado (o aunque sea alquilado) una mansión texana donde instalarse, prefirió sacrificar el lujo e instalarse en una de las viviendas con las que pretende "revolucionar" el mercado inmobiliario.

Las mismas, denominadas Boxabl Casita, llegan en un camión al lugar que el comprador decida y puede ser montadas en apenas una hora, quedando ya habitables. Cuestan 50 mil dólares.

“Estoy intentando dejar claro lo serio que soy sobre esto. Y no es un tema de consumo personal. La gente me ataca porque tengo todas estas posesiones, todas esas casas. Muy bien, ya no las tendré más”, aseguró en entrevistas con medios internacionales.

El director ejecutivo de SpaceX y Tesla comenzó a desprenderse de varias propiedades con el objetivo de acumular todos los recursos posibles para poder sacar adelante su iniciativa de colonizar Marte, un proyecto que lidera a través de su compañía aeroespacial.