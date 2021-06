La leyenda del jinete de San Carlos

¿Huía de algo, de alguien o se trató de una rara “travesura”? No está claro. Sólo se sabe lo que registraron con las cámaras de sus celulares los testigos de la extraña secuencia que ocurrió en 133 y 32, por donde galopó el jinete perseguido por un patrullero que hacía sonar su sirena. El muchacho finalmente paró y los policías lo identificaron, aunque no trascendió en qué circunstancias decidió jugar al Far West.