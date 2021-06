Gastronómicos del AMBA convocan para llamativa movilización el fin de semana

Ayer se llevó a cabo una reunión en Plaza Serrano, con presencia de dueños de Restaurantes, Bares y Cervecerías de Capital Federal y Provincia de Bs As, más representantes de las Camaras de Empresarios Gastronómicos de Avellaneda, Quilmes, San Martin y Vicente Lopez,

En la misma se abordaron las distintas problemáticas que tiene la actividad, y se pensó en distintas acciones para afrontar la situación. El intercambio resultó muy positivo.

Se consensuó entre los participantes llevar a cabo una acción el día Sábado a las 11am en Plaza Serrano con los dueños de Negocios gastronómicos de Capital Federal y Provincia de Bs As.

Se armará un gran salón externo con mesas y sillas teniendo en cuenta los protocolos vigentes, se van a poner foodtrucks, carteles informando la cantidad de familias que dependen de nuestros negocios y las distintas Cámaras van a aportarnos pancartas que ya tienen diseñadas para colocar en la Plaza.

Como puntos fundamentales del reclamo se acordaron 3 ejes principales.

1) Apertura los 7 días de la semana.

2) Extensión horaria hasta las 00 hs.

3) Aforos internos del 30% de la capacidad.

Ampliamos la invitación a la convocatoria del Sábado a todos los actores involucrados en el Sector Gastronómico y llamamos a la acción a cada uno de nosotros.

En total ya son más de dos mil locales gastronómicos de la Ciudad y Provincial de Buenos Aires que apoyan y se sumarán a la iniciativa entre los que se encuentran:

1. Kubo

2. Club Serrano

3. Antwerpen

4. Barbara

5. El Taller

6. Cronico

7. Madagascar

8. Brujas

9. En Barges

10. Diggs

11. Lado V

12. 1870

13. 1870 Beer and Coffee

14. Lucca Vermuteria

15. Alchemy

16. Café Martínez

17. El Born

18. Segreto

19. Berlina

20. Los inmortales

21. Lo De Pepe Club

22. Polaco

23. Santa Birra

24. Complejo

25. Crosta Pizza

26. El Retorno

27. PH

28. Mr Jones

29. Cerveza Paso Morales

30. Seattle Pub

31. Dulce charlotte

32. Mi Barrio

33. Cerveceria 1275

34. La Bestia Gourmet

35. Estación colombia

36. Cervecería Buller

37. Chungo

38. Il capo

39. Burton

40. GreenEat

41. Amazonia

42. Cervecería Rodríguez

43. Le Sfogline

44. The Capital Beer

45. Casa Jache

46. Hangar 1138

47. Tostado Café Club

48. Pier 54

49. Todomundo Restobar

50. Ohana | Bar & Lounge

51. Guebara

52. FAUSTO cervecería

53. b-Blue

54. Alaire Terrace Bar

55. Groove

56. Green Parrot

57. El Charro

58. Avocado Company

59. Good place

60. Un toque especial

61. La Boheme bar

62. The Little Bar

63. El niño Bar

64. Cleber

65. Ay! Miranda

66. Kamet

67. Urban grill

68. Tinto y carbón

69. Palotes

70. Órale Juanito

71. Lancelot

72. Adorado Distrito

73. Adorado Mercado

74. Cantina Sunae

75. El club de la milanesa

76. PIBÄ

77. Choripaneria.

78. Milangueria.

79. The Wrappee.

80. 1516 Cerveceria

81. Ferona

82. Berim

83. DistritoResto

84. Malú Pinamar

85. La hija del Carnicero

86. Heisenburger

87. Sebar Bodegon cervecero

88. Konnan hot dog

89. Konnan patio cervecero

90. Chivata

91. Remake museum

92. El Codo Parque Patricios

93. El Codo Villa Crespo

94. Kevin bacon

95. Vegan fox

96. Madrí

97. OLDAYS

98. Chin Bar San Telmo

99. Berna by Jakub

100. Post Street Bar

101. Carnal

102. Pertutti

103. Borda

104. Bastabar

105. Santos Barriles

106. IL Bersaglieri

107. El Piave

108. Totem espacio cultural

109. Titola

110. Si Pastron

111. Don Elvis Bar

112. Cut

113. Cowobongo

114. Los 3 Ases.

115. Bar Sarandi