Horacio Cabak se fue de Polémica en el bar: los motivos de su salida

Horacio Cabak sorprendió este mediodía al comunicar en las redes sociales su partida de Polémica en el bar, el ciclo en el que se desempeñaba como panelista. "Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo", escribió el (hasta esta semana) integrante de la mítica mesa del programa en su cuenta de Twitter.

Gustavo Sofovich, productor del ciclo. "No fue un tema muy complejo (el de su desvinculación) y agregó: "En Polémica en el bar, cada uno de los que está sentado dice y hace lo que quiere, pero los otros también dicen y hacen lo que quieren. Entonces, al no poder tocar temas porque uno se siente molesto y el otro se siente lastimado, o viceversa, ya no entraba".

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

“Hoy la relación no daba para seguir, pero las puertas siempre están abiertas”, concluyó Gustavo Sofovich.