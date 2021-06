Pozo gigante y enorme expectativa con el Cartonazo: ahora se juega por $300.000

El Cartonazo que se definió ayer quedó vacante y la próxima semana se pondrá en juego un súper pozo de 300 mil pesos, razón más que suficiente para seguir pendiente de la propuesta que, además de divertida, busca premiar a los lectores de EL DIA.

Como se sabe, semana a semana miles de personas siguen el juego para entretenerse, pero a su vez para tener una chance de acceder a un premio que les permita cumplir algún proyecto que de otra manera sería muy complicado conseguir.

Con esa suma se puede acceder a numerosos electrodomésticos, tener el monto equivalente a un año de jubilaciones mínimas, realizar un viaje por cualquier lugar de Argentina o completar arreglos en la vivienda. El premio también puede servir para ponerse al día con cuentas pendientes o ayudar a familiares.

En tiempos en los que es necesario estar en el hogar todo lo que se pueda, el Cartonazo también es un juego que se puede compartir en familia y una razón más para abrir las páginas del diario con la ilusión de que estén publicados aquellos números que figuran en el cupón a completar.

En esa línea, muchos lectores comentaron, tras recibir la noticia de que se habían convertido en los ganadores del juego semanal, que es algo que regularmente comparten con la familia. Así hubo abuelos que siguieron el juego con el deseo de ganarlo y ayudar a los nietos; personas con problemas de salud a las que el dinero les vino bien para solventar gastos del hogar y hasta familias que pudieron cumplir el sueño de festejar un cumpleaños de 15.

Con un poco de suerte a favor, transformarse en ganador del Cartonazo no es una tarea complicada, hay que tener 15 aciertos en el cupón. El premio puede quedar para un ganador, como les ocurrió a muchos vecinos que se beneficiaron con todo el monto, o repartirse en partes iguales entre quienes acrediten haber completado los cartones en tiempo y forma.

Cada cupón, precisamente, tiene 15 números entre el 00 y el 89. Desde el sábado y hasta el miércoles siguiente, los lectores tienen que cotejar los números del cartón con los que se publican en la edición impresa de EL DIA, una actividad que ha conseguido entretener a muchas familias e incluso han compartido diferentes generaciones.

Cada día se publican 10 números, lógicamente entre el 00 y el 89. Si al llegar al miércoles están los quince aciertos, inmediatamente el lector portador de ese cupón se transforma en ganador del premio que se pone en juego. Eso sí, debe llamar al 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17.

No está de más reiterar que el pozo de 250 mil pesos que se puso en juego ayer resultó de la suma de otros que quedaron vacantes. La ronda se inicia mañana y se renovarán las ilusiones de otros vecinos de la Región, pero en esta oportunidad el premio será de 300 mil pesos.

SORTEO DEL LED

Cabe recordarse que los cartones no ganadores tienen una segunda oportunidad, por lo tanto no deben desecharse. Pueden participar del sorteo mensual del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes. Sólo pueden participar las tarjetas del mes en curso, ya que las correspondientes a meses anteriores no están habilitadas para participar de este sorteo.

En suma, durante todo el mes hay oportunidades de alcanzar un importante estímulo que premia a los lectores de diario EL DIA.