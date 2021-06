Delincuentes despertaron a una pareja y amenazaron con llevarse a su bebé

En apenas un minuto, la paz del descanso para la pareja que dormía en su casa de Villa Elisa, junto a su bebé de 8 meses, mutó a una escena de terror: de madrugada, los despertaron tres delincuentes.

La banda parecía decidida. Poco le importó que se activara la alarma perimetral de la propiedad luego de que rompiera parte del alambrado del frente de la casa situada en 409 entre 24 y 25. Los ladrones corrieron por el parque en dirección a la vivienda, aprovechando que el pitbull de los dueños no reaccionó.

Esa circunstancia sólo los condicionó para permanecer por un breve lapso, que igual les alcanzó para robar dinero, elementos de valor y hasta el auto de las víctimas para darse a la fuga.

Pero lo más terrible del episodio fue lo que uno de los damnificados, Matías Ramos (35), reveló ayer en el lugar ante EL DIA: “Un par de veces amenazaron con llevarse al bebé”, recordó.

“FLACO, QUEDATE TRANQUILO”

Sobre el encuentro con los ladrones, reflejó que “nos rompieron vidrios de una puerta trasera de la casa y al despertarme sobresaltado, atiné a agarrar mi escopeta”, dijo.

La idea no detuvo el atraco: “no alcancé a cargarla y ya teníamos en nuestra habitación a dos pibes con pasamontañas en la cabeza y barbijos en la cara”, detalló. Eran las 2.30 de la mañana.

El susto por la situación, fue compartido, porque según lo referido por Ramos “uno de estos pibes, al verme con la escopeta, me dijo `flaco, quedate tranquilo`. Creo que no estarían armados, porque de lo contrario capaz que me disparaban. Pero en ningún momento sacaron algún arma”.

Seguidamente, indicó que “lo primero que me pidieron es la llave de mi Volkswagen Up. Pero después reclamaron dinero, que se llevaron junto a una notebook, una cadenita de oro y un celular viejo”.

Ramos señaló que el momento más tenso del asalto se dio cuando “nos dijeron que si no les dábamos plata, se llevaban al bebé de 8 meses”.

A la vez, “a mi pareja llegaron a pedirle que colaborara.

Asimismo, comentó una anécdota sobre esos momentos de tensión en horas de la madrugada: “el dinero, que no era mucho. Estaba en una caja de seguridad, de metal, que le dimos cerrada. Entonces, cuando se iban, uno de ellos le preguntó a mi mujer si adentro estaban los dólares. Y ella les contestó que sí, pero había sólo pesos”, indicó.

Enseguida, se subieron al coche de los damnificados y aceleraron raudamente para alejarse en segundos del enclave, en la zona Norte.

“El auto todavía no apareció, ni sé si lo recuperaré”, consignó su propietario.

Tampoco se conoce nada sobre los protagonistas del asalto, pese a que son intensamente buscados por policías de esa jurisdicción.

Según le contaron a este diario en la zona, cámaras de seguridad del barrio permitieron observar que los delincuentes llegaron caminando.

“VIENEN ROBANDO BASTANTE”

En otro tramo del mano a mano que mantuvo con este diario, Ramos dejó en claro que el hecho de inseguridad en su domicilio no se trató de un caso aislado.

Por el contrario, denunció que “hace un año y medio que vivo en esta casa, que todavía está en algunos sectores en obra, y siempre en el grupo de WhatsApp del barrio nos enteramos de algún robo o de intentos que no prosperan al activarse la alarma de alguna casa”, señaló sobre el cuadro en la zona.

“Por lo general, roban cuando los dueños no están. Y se viene dando que entran aunque sea para robar cosas de no mucho valor, durante los fines de semana”, puntualizó.