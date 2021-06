De extenderse el límite de vuelos, un argentino podría llegar a estar más de dos meses en el exterior antes de poder regresar

La decisión del Gobierno nacional de limitar a 600 la cantidad de personas que pueden ingresar por día provenientes del exterior, enmarcada en la pandemia de COVID, sigue generando polémica, en especial porque hay miles de argentinos que viajaron antes que se implementara esta medida y ahora no saben cuándo podrán retornar.

Según cálculos oficiales, unos 40 mil argentinos se encuentran actualmente en el exterior por turismo, quienes para salir del país debieron firmar una declaración jurada "asumiendo las consecuencias económicas sanitarias y legales para salir en pandemia donde asume que el Estado puede decidir reducción de vuelos y donde da el ´okey´ para que a su regreso el Estado ponga sus condiciones; todo esto lo firmaron todas las personas que se fueron", afirmó ayer la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

La mayoría de esos que viajaron con fines turísticos lo hicieron a Estados Unidos con intenciones de vacunarse contra el coronavirus. Se trata de viajes que fueron programados con anterioridad al reciente ingreso de vacunas que permitió acelerar el proceso de inoculación, cuando quienes no integraban alguno de los grupos de riesgo no tenían ninguna certeza de cuándo iban a ser vacunados.

En ese marco, quienes económicamente podían afrontar un viaje, lo hacían con el fin de lograr la inmunización contra el COVID recibiendo la vacuna, incluso sin tener que pagar por ella.

Esta resolución de reducir de 2.000 a 600 el cupo diario de personas habilitadas para retornar al país ya está vigente y, en principio, se extenderá hasta el 9 de julio, fecha en la que se extinguirá la vigencia del actual decreto que fijó nuevas restricciones ante la pandemia.

Esta especie de cepo produce automáticamente que muchos queden varados en los lugares donde viajaron, con la incertidumbre de no saber cuándo podrán estar regresando. Eso conlleva a tener que hacer una erogación de dinero extra a lo planeado, a tal punto que en el caso de quienes están en Miami, principal destino elegido para recibir la vacuna, ya están buscando contactarse con otros argentinos que sean propietarios para acordar la posibilidad de pagar la estadía en pesos y no en dólares, como el caso de una pareja de platenses que viajó con sus dos pequeñas hijas para vacunarse y ahora están abocados a conseguir un alojamiento más barato y que puedan pagar al no saber cuándo podrán retornar.

Si bien la actual restricción rige hasta el 9 de julio, en la situación hipotética que se decida prorrogarla sin un plazo determinado por ser una herramienta para demorar el ingreso de la cepa Delta, temida por su altísimo nivel de contagiosidad, aquel que viajó al exterior podría llegar a tener que esperar más de dos meses, 66 días con exactitud, para volver a territorio argentino.

Para la mayoría eso es mucho más de lo planeado, ya que muchos de los que viajaron principalmente a Estados Unidos lo hicieron por no más de una semana con la idea de inocularse con alguna de las vacunas de una sola dosis.

Sólo para tomar dimensión de las cifras, que ingresen 600 personas por día equivale a que aterricen 2 aviones, contra los 12 que lo hacían hasta esta nueva restricción.

De todos modos, algunos trascendidos indican que el Gobierno nacional estaría evaluando autorizar un mayor ingreso de personas a partir del 9 de julio si los gobernadores se comprometen a intensificar los controles sobre las personas que deben cumplir con el aislamiento correspondiente por haber estado en el exterior, en especial luego de haberse comprobado que cerca del 40% no lo cumple.