El microbiólogo Peter Palese, uno de los científicos que rubricó una carta en la revista de ciencia The Lancet que descartaba la hipótesis de que el Covid se había originado en un laboratorio, pateó el tablero en las últimas horas y puso en duda la declaración que también firmaron otros 26 especialistas en la materia.

Argumentando que en los últimos meses surgió “mucha información inquietante y quiero ver Respuestas a esas preguntas”, ele microbiólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York pidió una “investigación exhaustiva” sobre los orígenes del COVID-19 .

En The Lancet, en febrero pasado, un grupo de científicos sostuvo tajantemente que el virus solo podía haber sido de origen natural y que sugerir lo contrario crearía “miedo, rumores, y prejuicio”.

Sin embrago, 16 meses después, Palese, de 77 años, ha tenido un cambio de opinión significativo, admitiendo que todas las teorías sobre surgimiento del COVID-19 necesitan una investigación adecuada.

La teoría de la fuga del laboratorio se reforzó la semana pasada después de que se revelada que tres trabajadores del laboratorio de Wuhan fueron hospitalizados en noviembre de 2019, meses antes de que se descubriera el COVID por primera vez en China.

China, por su parte, asegura que el virus se transmitió a los humanos a partir de un animal huésped, con murciélagos y pangolines nombrados como fuentes potenciales. Muchos científicos están de acuerdo en que es la teoría más probable.

El profesor de microbiología clínica de la Universidad de Cambridge, Ravi Gupta, miembro de Nervtag, dijo que la teoría aún no se ha investigado con “rigor científico”.

En conversaciones con el periódico The Telegraph afirmó: “La posibilidad no se exploró adecuadamente debido a la falta de acceso a los registros primarios por parte del grupo de la OMS. La filtración de laboratorio no ha sido científicamente rechazada como causa utilizando [el] rigor científico que uno esperaría”.