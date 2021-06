EE UU donará dosis pero no serán de AstraZeneca

Estados Unidos tiene disponibles 6 millones de vacunas contra Covid-19 para donar a países de Latinoamérica. Pero solamente las correspondientes a los laboratorios de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, afirmó en un comunicado difundido oficialmente.

“Mientras Estados Unidos continúa los esfuerzos para vacunar a todos los estadounidenses y luchar contra el Covid-19 aquí en casa, también reconocemos que terminar con esta pandemia significa terminar con ella en todas partes. Mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable. Y Estados Unidos está comprometido a brindar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa”, comenzó el comunicado firmado por el propio presidente Joe Biden.

Gayle Smith, coordinadora de la respuesta global al Covid del Departamento de Estado, aclaró que es necesario que los países cuenten con la regulación y la aprobación de las vacunas para recibir la donación. “Los países deben tener el marco regulatorio apropiado y el proceso de aprobación necesario para recibir el tipo de vacuna que se plantea”, explicó.

Sin aprobación

Ocurre que la Argentina no tiene aprobadas las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson. Y respecto a la de Pfizer, si bien está aprobada, no pueden ingresar a nuestro país por problemas de responsabilidad contractual. De hecho, Argentina tuvo la oportunidad de recibir dosis de Pfizer por dos vías (contrato directo y por el mecanismo COVAX de la OMS), pero finalmente no fue autorizado su ingreso.

A todo esto, ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que peligran las campañas de vacunación con el mecanismo Covax por falta de fármacos anticovid para repartir en los próximos meses.

“Muy pocas (dosis) son para el período de junio y julio, con lo que va a faltar suministro”, explicó Bruce Aylward, encargado del instrumento que busca garantizar la distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo.

Pese a que algunos Estados se comprometieron a donar 150 millones de dosis para compensar problemas de suministro existentes, Covax pidió acelerar esas entregas. De acuerdo con Aywald si eso no ocurre, los Estados receptores están “destinados al fracaso”, porque “no podrán comenzar la distribución, dar confianza a las comunidades, y construir sus sistemas”.

El responsable explicó que para vacunar de 30% a 40% de la población mundial este año habrá que inmunizar al menos a 250 millones de personas antes de fines de septiembre, lo que requiere centenares de millones de vacunas. “Y no tenemos suficientes dosis”, resumió el responsable de la OMS.