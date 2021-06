Vidal salió a tomar distancia de Patricia Bullrich en la interna de la oposición

La exvicegobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que “en Juntos por el Cambio (JxC) no hay jefes sino liderazgos”, defendió que existan “matices y diferencias” en las coaliciones y tomó distancia de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al señalar que “no es tiempo” de debatir candidaturas, en un contexto “en el que la gente está sufriendo” por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con una radio porteña, Vidal se diferenció de la denominada “ala dura” de JxC, advirtió que “los argentinos están agotados de que la política no dé respuestas y que (los dirigentes) se peleen entre ellos”, pero aceptó que “los extremos siempre son más ruidosos”, en alusión a expresiones de Bullrich.

Consultada por las declaraciones de la titular de PRO, quien juzgó “natural” que la exgobernadora compita en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones parlamentarias e ironizó con el hecho de que la coalición no puede “seguir esperando que decida”, Vidal retrucó: “Faltan 60 días para el cierre de listas”.

“Hay mucha gente que está acompañando a un familiar con un respirador en terapia intensiva, otros que perdieron a un ser querido y gente que perdió su trabajo y tuvo que cerrar su comercio; a partir del cierre de listas empezará la campaña, pero hoy no estamos en campaña y éste es un debate de la política, no de la gente”, argumentó.

“La sociedad está yendo a un lugar más moderado, no es el más ruidoso pero es el mayoritario”, sostuvo.

Con relación a las diferencias en el seno de la coalición opositora, Vidal optó por restarle importancia a la cuestión. “No hay jefaturas, sino varios liderazgos, entre ellos el del expresidente, sin duda”, dijo sobre Mauricio Macri, pero insistió: “No hay un jefe y creo que eso es bueno”.

También consideró como una “fortaleza” para JxC que el espacio tenga varios candidatos disputando por el lugar central en las presidenciales del 2023.

Sobre la derrota de su fuerza en 2019, aseguró que “hubo una decepción en relación a las expectativas económicas” y por eso “la gente buscó otra alternativa”.

“Sin duda los argentinos sintieron que no estábamos a la altura de lo que ellos esperaban sobre nuestra política económica”, concluyó.

“Todos integramos una coalición y como tal tiene matices y diferencias. Y está bien que las tenga”, reiteró y aseguró que ella sigue “siendo fiel” a su conducta, en el sentido de que promueve “más el diálogo que la confrontación”.

“Los problemas son tan graves que nadie los va a poder resolver solo”, dijo finalmente y pronosticó que hay una tendencia “hacia gobiernos de coaliciones” en el país, tanto desde el gobernante Frente de Todos, como de JxC.

La pelea en la Provincia

Mientras, e intendente de Vicente López, Jorge Macri, objetó ayer la posible candidatura a legislador por la provincia de Buenos Aires del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, al advertir que “no hay que desvestir a un santo para vestir a otro”, y apostó a María Eugenia Vidal o dirigentes de otros partidos de Juntos por el Cambio.

Macri dijo que con miras al cierre de listas de candidatos, a su criterio “lo mejor es que sea (la jefa del PRO) Patricia Bullrich en capital y María Eugenia Vidal en Provincia”.

“No desvistamos un santo para vestir al otro. Es raro de explicar por qué alguien que tiene un cargo ejecutivo en pandemia lo abandona para ir a cargo legislativo”, dijo Macri también en declaraciones radiales.

“Yo quiero que sean candidatos los que no ocupan cargos: que no sean intendentes, ni vicefejes, ni ministros. Creo que ni Santilli ni yo deberíamos ser candidatos ahora. Como fuerza política tenemos que buscar otras opciones. Me parece que sería lo mejor”, sostuvo el intendente de Vicente López.

Macri instó a que sea justamente la exmandataria bonaerense quién encabece la lista legislativa de este año en la Provincia. “A mí me gustaría que me represente ella porque fue gobernadora. Pero si no es ella, que sea otra u otro”, azuzó.

Macri recordó que su espacio es un frente que contiene otras fuerzas, con lo cual el candidato no necesariamente debería ser del núcleo duro del PRO”.