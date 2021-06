Duhalde, durísimo con el Gobierno de Alberto F.

Con fuertes críticas hacia el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde dijo que iba a tratar “por todos los medios” que la actual gestión “no pueda seguir gobernando, porque no tiene capacidad para hacerlo”.

En declaraciones por TV el domingo a la noche, el ex presidente cargó duro contra Fernández al decir que “no sé para qué es presidente del Partido, si no se ocupa. Le escribí, si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo, que designe a otro compañero”.

“Todavía no me respondió”, agregó sobre un pedido de audiencia al Presidente.

Respecto de la actual vicepresidenta, negó cualquier alianza con ella y la cuestionó al decir que “se cree de izquierda”.