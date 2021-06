Gimnasia, sin sus caras nuevas y con ausencias, volvió al trabajo

El plantel profesional de Gimnasia volvió ayer a los entrenamientos, luego de casi un mes de vacaciones. De esta manera el Lobo arrancó la pretemporada con vistas a lo que será un semestre intenso donde Mariano Messera y Leandro Martini, junto al grupo, apuntarán a ser protagonistas en el torneo local e intentar clasificar a alguna copa internacional, pero además, seguir avanzando en la Copa Argentina.

Lo cierto es que Gimnasia está en pleno armado del nuevo plantel, que por cierto, está lejos de estar conformado totalmente. Por lo pronto, en la víspera, en lo que fue el primer entrenamiento, hubo ausencias de jugadores que están en el exterior y deben volver como Brahian Alemán, Johan Carbonero y Harrinson Mancilla, como así también los que no seguirán caso Marcelo Weigandt (volvió a Boca), Lucas Barrios y Víctor Ayala.

En tanto, los que son los primeros dos refuerzos tampoco estuvieron en Abasto, pero se irán sumando en breve. El lateral-volante Nicolás Colazo se estaría incorporando hoy y también se realizaría la firma de su contrato por 18 meses; mientras que el uruguayo lo haría en principio mañana (junto a Alemán desde Uruguay).

De esta manera, Martini y Messera se reencontraron con los futbolistas temprano, ya que 8:30 se realizaron hisopados para plantel, cuerpo técnico y staff que trabaja junto al grupo, y todos dieron negativo.

Según lo previsto, una vez por semana se realizarán los hisopados en el predio abastense, donde se entrenará hasta el sábado desde las 9:30. Luego comenzarán dentro de lo posible, a llegar los amistosos.

En cuanto a la tarea desarrollada, tras los hisopados y una charla, el grupo puso manos a la obra. Hubo una entrada en calor y una tarea de activación con el preparador físico Ignacio Dahul, para seguir con un circuito de ejercicios de fuerza preventivo.

Posteriormente, a otras ejercitaciones que le siguieron, se le agregó la pelota, cerrando la primera jornada cerca del mediodía con ejercicios de elongación. Todo esto bajo la mirada de Martini y Messera.

DESPEDIDAS POR REDES SOCIALES

Como quedó dicho, Weigandt y Barrios ya no estuvieron y ambos eligieron sus redes personales para agradecer su paso por el Lobo y despedirse de la gente.

El Chelo regresó al plantel Xeneize y por ello ya no estuvo en Abasto; mientras que el delantero, no será tenido en cuenta y como su contrato termina el 30 de junio venidero, se llegó a un acuerdo para que no se presente.

Con respecto al paraguayo Ayala, en principio regresaría a nuestra ciudad y no se descarta alguna charla con la dirigencia. Parece poco probable que se pueda acordar una continuidad, sobre todo por el tema económico, pero todo es posible... Por otro lado, según los refuerzos que vayan llegando, serán las salidas que se puedan llegar a dar. Algunos futbolistas que podrían quedar demasiado relegados o juveniles, es muy probable que puedan llegar a irse a préstamo, pero como quedó dicho, nadie se va a ir hasta que comiencen a llegar las caras nuevas.