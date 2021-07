Colas, quejas y alivio tras la incorporación de docentes al grupo de vacunación libre

Con largas colas, quejas en algunos vacunatorios por las demoras y alivio para quienes llevaban mucho tiempo esperando la primera dosis, comenzó ayer en nuestra ciudad la “vacunación libre” contra el coronavirus a docentes y demás trabajadores de Educación, quienes se sumaron a los grupos prioritarios para inocularse contra el Covid-19.

En La Plata, tras la decisión oficial que también se amplió al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), los centros de vacunación presentaban ayer una buena concurrencia por parte de aquellos que pueden recibir la primera dosis sin turno previo.

Uno de los puntos en donde se observaba una nutrida afluencia por la inoculación contra el virus era el Estadio Unico. Según se informó, desde las primeras horas de la jornada y a pesar del frío empezaron a acercarse docentes y otros trabajadores del ámbito educativo sin turno para recibir la primera vacuna del esquema.

No obstante, en la tarde de ayer, hubo tensión y quejas en el vacunatorio del Estadio Único por la fuerte demora en la entrega del certificado a quienes recibían la dosis de Sinopharm. Situaciones incómodas para quienes tuvieron que vacunarse (no hay protección con biombos), y la falta de sellos en los cartones. Hubo gente que tuvo que esperar más de una hora y media para completar todo el proceso, eso generó aglomeraciones en buena parte de la tarde del miércoles, lo que no es recomendado en estos tiempos de pandemia.

Gabriela, aseguró que recibió la vacuna rápido. Sin embargo, la demora se produjo en la etapa posterior, al esperar el certificado de recepción de la primera dosis de Sinopharm. “Mezclaron a todos. Los que teníamos turnos y los que fueron en forma libre. Así se juntó mucha gente, sin distanciamiento social, en contradicción con los cuidados que se indican para evitar contagios, y pasamos mucho frío durante más de una hora y media”.

Un hombre, de 52 años, salió muy enojado del vacunatorio. Dijo: “Cuando reclamé por qué no nos ponían el sello en el certificado, me rodearon con la policía y trataron de sacarme del lugar con pésimos modos, en forma prepotente. Tengo que viajar al exterior y con este certificado sin sello no sé si me dejarán salir del país o entrar al destino que debo ir. Fue todo muy improvisado, sin el más mínimo cuidado sanitario”, dijo pasadas las 17 de ayer.

Se recordó ayer que el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que aún no recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 la puede recibir sin turno previo con la presentación del DNI y el último recibo de sueldo, en el vacunatorio más cercano al domicilio.

LA VACUNA (NO) ELEGIDA

Por otro lado, en las últimas horas el Ministerio de Salud bonaerense dio a conocer un llamativo dato: varias personas sacaron turno para vacunarse con la primera dosis anti Covid pero figuran como ausentes. Esta conducta se trataría de una maniobra ya que al llegar, algunos optan por no inocularse porque en los vacunatorios no están aplicando la que ellos desean. Es por ello que prefieren esperar a que arriben las del laboratorio “preferido”.

Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información de la cartera que conduce Daniel Gollan, contó que hay muchos bonaerense que se acercan hasta la posta de vacunación, preguntan a quienes ya se vacunaron qué vacuna están aplicando y en función de la respuesta que reciben deciden presentarse o no. La funcionaria reveló que fue descubierto al buscar identificar las causas de los “faltazos” que provocan la demora de la inmunización.

Si bien están los que no se han enterado que ya les fue asignado el turno o realmente no pusieron asistir, también se encuentran aquellos que “esperan a vacunarse cuando llega determinada vacuna”, sostuvo Ceriani.