Sillas de ruedas vacías por dosis de la Pfizer para chicos discapacitados

Las familias nucleadas en la Red “Vacuname Chicos en Riesgo”, se concentraron ayer frente a la Legislatura a la espera de que se aprobara una ley que habilite la compra de vacunas para menores con patologías de riesgo, pero el tema no se trató en la sesión. “Lamentablemente el oficialismo no dio quórum, hay que esperar una semana más, sin que los chicos vayan a la escuela, a los talleres, a natación, están así desde el 20 de marzo de 2020”, contó Paula, madre de Cayetana, una de las niñas que necesita la vacuna.

Los padres se convocaron en la Plaza San Martín con las sillas de ruedas vacías porque, aclararon, sus hijos no pueden acompañar el reclamo por pertenecer a grupos de riesgo. “Nos unimos para exigir la aprobación de un proyecto de ley que habilita al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a comprar la vacuna Pfizer para menores de 18 años con patologías de riesgo”, se explicó.

La presencia en la plaza durante el debate del proyecto buscó visibilizar la crítica situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años, con diversas discapacidades y patologías de base y que, hasta el momento, no han sido contemplados en el Plan Estratégico de Vacunación.

Verónica, mamá de Tomás, contó que su hijo tiene una enfermedad de riesgo y sin embargo aún no fue vacunado. “Se iba a tratar la compra de Pfizer que está probada y aprobada a partir de los 16 años porque puede proteger a nuestros hijos, pero los senadores no dieron el quórum”, dijo la mujer y agregó que las familias se sienten abandonadas: “Pedimos esa porque es la única, hay una cuestión de humanidad para que nuestros hijos no se enfermen”.

Otra madre también se lamentó por la falta de tratamiento del proyecto. Los padres remarcaron que se está vacunando gente sin patología y sus hijos, muchos de los cuales sufren más de una enfermedad, no consiguen ser tenidos en cuenta. “Quedamos en el medio de una lucha política y nadie nos da una respuesta. Ellos son personas de riesgo que por favor los vacunen”, dijo una madre.

Como se sabe, el proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio habilitaría al Gobierno de la Provincia a comprar la vacuna Pfizer para que todos los menores de 18 años que sufren patologías de salud severas puedan aplicárselas. Esa es la única aprobada por la ANMAT para su utilización en esa franja de edad. Pero el proyecto no fue tratado y se deberá esperar a la semana que viene.