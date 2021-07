¡Con gloria morir! Los jugadores argentinos gritaron con fuerza otra vez el himno

Algo que cambió, para la mayoría con agrado, en esta Copa América en el seleccionado argentino fue la manera de cantar el himno nacional.

Desde la primera fecha ante Chile hasta esta noche ante Brasil, los jugadores de Argentina le pusieron otra energía a la hora de cantar el himno. Primero que lo hacen abrazados (igual a Los Pumas) y lo cantan casi gritando.

Durante muchos años el astro rosarino fue criticado, a veces de manera desmedida, por no cantar la canción patria y hasta tuvo que dar explicaciones en varias entrevistas periodísticas.

"Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez", dijo años atrás, un poco cansado de que sea el centro de la escena por un tema menor que nada tiene que ver con su desempeño como futbolista.