En el Día de la Medicina Social recuerdan el legado de Favaloro

Antes de alcanzar el prestigio internacional en la medicina cardiovascular y crear la Fundación y la Universidad que lleva su nombre, René Favaloro ejerció la medicina social durante doce años en Jacinto Arauz, un pueblo de la provincia de La Pampa. Esa valiosa experiencia, que se ocupó de transmitir a las futuras generaciones, no ha dejado de hacer escuela en nuestro país, donde hoy se la celebra como una especialidad.

En el Día Nacional de la Medicina Social, fecha que conmemora el nacimiento del doctor René Favaloro, profesionales que ejercen y estudian esta especialidad resaltan su importancia para la prevención de enfermedades, especialmente en el contexto sanitario actual.

La aspiración de Favaloro “era que los egresados incorporen una mirada social y devolver a la sociedad el conocimiento adquirido para educar y prevenir enfermedades”, cuenta la médica clínica Raquel Vázquez, docente de la Universidad Favaloro y coordinadora de la práctica final obligatoria de la carrera de Medicina, a la que denominan “rotación rural”.

La medicina social “tiene que ver con actividades de prevención primaria de las enfermedades y atención oportuna. Y se vincula al ámbito rural porque hay lugares muy alejados de los centros urbanos, donde las personas no llegan al hospital por falta de recursos económicos o de movilidad”.

En 1998, como alumna, Raquel realizó la primera práctica de rotación rural de la Universidad Favaloro y viajó a la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, donde estuvo dos meses en un hospital que realizaba campañas para visitar parajes muy alejados.

En esta experiencia, Raquel durmió en escuelas y visitó poblados pequeños donde no llegaba la medicación ni había farmacias.

“Todo había que llevarlo, controlar embarazadas, recién nacidos y aplicar la vacunación”, contó.

Entre los legados fundamentales que le transmitió Favaloro y que ella a su vez transmite a sus alumnos/as está el trato personal, humano y respetuoso hacia las personas, basándose siempre en el rigor científico y ponerse del lado del paciente para ayudarlo en lo que necesite.

“Aprendí nuevas maneras de resolver situaciones sin tener toda la aparatología que tenemos la suerte de tener en Favaloro”, cuenta por su parte Camila Abud (28), residente de segundo año de Cardiología de la Fundación, quien hizo la práctica de rotación rural hace tres años en la localidad de Frías, Santiago del Estero.

Allí estuvo durante tres meses viviendo en un hospital y recorrió distintos pueblos que no contaban con agua potable, ni luz y “si no íbamos no tenían forma de llegar a la salud”, contó.

“Nos encontramos con realidades muy diferentes -rememora Camila-: nenes con lesiones de hace días que se la aguantaban sin antibióticos; y si tenían una urgencia como apendicitis no contaban con la plata para pagar el traslado ni la intervención”.

La promoción de Camila recorrió casa por casa para relevar cuál era la problemática de salud más importante, detectar las enfermedades prevalentes de la salud de cada lugar y determinar si tenían relación entre ellas.

También dio clases de educación sexual y primeros auxilios, en las que al finalizar juntaban preguntas anónimas en papelitos.

“Las cosas que surgían eran fuertes -relata la residente-, nenas que preguntaban si era normal tener relaciones entre familia, y ahí había que detectar si había casos de violación en un contexto de alta tasa de embarazo adolescente por abuso intrafamiliar”.

La radio fue otra aliada para promover la prevención.

“Hablábamos de problemas de salud en un programa y la gente llamaba y hacía preguntas al aire”, completa Camila, mientras destaca la importancia de la práctica porque “conocer esto te vuelve diferente, te vuelve consciente”.

“Uno de los legados que me dejaron mis profesores -afirma Camila- es nunca dar por sentado lo que el paciente entiende y explicar todo”.

Con la pandemia, la práctica de rotación rural de la Universidad Favaloro en las provincias se suspendió, pero la práctica se readaptó como voluntariado dentro del hospital con los alumnos más avanzados, quienes colaboran con enfermería y en distintas especialidades.