El inesperado cruce de Florencia Peña y Toti Pasman por Ángel Di María

Tras el triunfo obtenido por la selección argentina frente a Brasil con gol de Ángel “Fideo” Di María, Florencia Peña arremetió contra los que criticaron al delantero argentino y puso como ejemplo de ello un video de Toti Pasman en El show del fútbol (América) en el que se ve al periodista deportivo pidiéndole de rodillas al DT Lionel Scaloni que no "ponga más a Di María, por favor".

"Cuando confunden dar su opinión con ser irrespetuosos... Cuando confunden la sinceridad con la agresión... Por esto les cantan. Te manda saludos Di María, cielo", sentenció la conductora de Flor de Equipo (Telefe).

En su cuenta de Twitter, la conductora expresó toda su alegría por el triunfo de Argentina en la Copa América. "No puedo parar de llorar. Después de casi tres décadas. Acá estamos. Así somos. Impredecibles. Soy tan Argentina que no quepo en mí", señaló la actriz.

Cuando confunden dar su opinión con ser irrespetuosos . Cuando confunden la sinceridad con la agresión. Por esto les cantan. Te manda saludos Di Maria cielo ! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/uK5rGQqScp — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 11, 2021

“Sigo manija. Salimos campeones un 10. En el Maracaná. Con el mejor 10 en cancha y el más grande mirándonos desde arriba. ¿Qué más podemos pedir?", siguió la conductora.

“Vi el partido con Toto. Tiene 18. Nunca había visto salir campeón a Argentina. Maradoniano, hincha del rojo, y fan de Messi. Sobre todo en esta copa. Nos abrazamos. Lloramos. Nuestra cábala había sido verlo juntos. Esa felicidad ya es parte de nuestra historia. Gracias Argentina", expresó Peña al contar cómo vivió la final junto a su hijo.

EL CONTRATAQUE DE PASMAN A PEÑA

“Primero, voy a aclarar que Florencia Peña me parece una actriz recontra talentosa y la sigo desde Son de Diez. Hablé una sola vez en mi vida con ella. Hicimos un móvil con Pamela David hace 10 años cuando hacíamos Desayuno americano”, empezó diciendo, para terminar recordando lo que él cree que fue el origen de la mala onda de la animadora con él.

“Florencia estaba de temporada en Carlos Paz y había una polémica por un presupuesto de Señor y Señora Camas que hacía en la Televisión Pública con el Puma Goity. Y bueno, estaba bastante floja de papeles, se levantó enojada del móvil y se fue”, recordó, en alusión a una serie de controversias que tuvo en 2011 con la ficción que produjo.

Como era de esperarse, el video de Toti Pasman pidiéndole al DT por la salida de Di María se viralizó tras el triunfo del seleccionado argentino. A esto se sumó el descargo de Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, quien le dedicó una publicación en Instagram con las siglas LTA, en referencia a la frase que Diego Maradona le dijo a Pasman en conferencia de prensa, tras conseguir el pase a Sudáfrica 2010.

Al respecto, Toti Pasman le contestó a la mujer de Fideo Di María: 'Me equivoqué, pero no pido perdón'

"Di María convirtió el gol más importante de los últimos 28 años en la Selección argentina. Yo a Di María no tengo nada para decirle porque él tampoco dijo nada de mí. Sí a su esposa, que me escribió cuando yo el 7 de junio dije lo que dije, y no me arrepiento... yo lo que veía era que el ciclo de Di María, después de tres Mundiales y cuatro Copas América estaba terminado. Por las lesiones, idas y vueltas con este y otros técnicos. Por eso pensé que estaba terminado y me equivoqué".

Pasman destacó que hay dos maneras de hacer periodismo: "Ser condescendiente con los jugadores u opinar. Y yo elijo este camino, aunque me equivoque". Y luego aceptó su error: "Me equivoqué, porque Di María demostró que tiene cosas para dar a la Selección, y también lo hizo cuando entró contra Ecuador y contra Colombia, que yo pensaba que era la mejor manera: que Di María entrara los últimos 20 minutos para desequilibrar con su velocidad".