Asaltan al delivery y huyen con su moto

El robo de vehículos, sobre todo de motos y bicicletas, no cesa y en las últimas horas un repartidor fue asaltado en El Palihue por dos sujetos que luego huyeron con su rodado. El episodio es uno más de una larga lista de casos similares que no se circunscriben a un único sector de la Ciudad, si no que se expande por todos los barrios.

Según pudo saber este medio, la secuencia tuvo lugar hace poco más de una semana, pero se conoció este lunes. La víctima circulaba por 609 y 115, cerca de las 22.30, cuando los motochorros -“a bordo de una moto modelo 110 descachada”, denunció- se le pusieron a la par.

Tras avanzar unos metros, comenzaron a amenazarlo y lo hicieron caer del rodado en la cinta asfáltica. Siempre conforme lo declarado por el damnificado, el joven que iba como acompañante se bajó y le espetó “¡quedate quieto!” en varias ocasiones.

Entonces el ladrón se subió a la Beta 110 del delivery y escapó junto a su cómplice. “Le quitaron su herramienta de trabajo y después se enfermó, por eso tardó tanto en denunciar”, indicó un allegado al repartidor.

En tanto, una fuente policial consultada aseguró que “roban las motos para después salir a ‘laburarlas’ en otros hechos delictivos”.

UNA CAMIONETA EN CITY BELL

Por otro lado, una mujer denunció que ayer a las 11 de la mañana, desconocidos le sustrajeron una camioneta Volkswagen Saveiro, color gris y patente SGQ-748, del estacionamiento de un supermercado de City Bell.

“Se la llevaron del Disco de Belgrano y 474”, indicó.