La demanda millonaria contra Vicky Xipolitakis por operar un avión durante un despegue

A pesar de que ya pasaron casi seis años de aquel recordado episodio en el que Vicky Xipolitakis operó el botón de despegue de un avión de Austral, poniendo en riesgo a los pasajeros a bordo, algunas de las personas que abordaron ese vuelo siguen firmes con la causa en la Justicia y le exigen a la Griega el pago de una suma millonaria por daños y perjuicios.

En el programa Nosotros a la Mañana, el periodista Carlos Monti reveló que "aquellos que viajaban en ese avión iniciaron demandas civiles contra la compañía aérea, los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje, y Xipolitakis. El último juicio que entró es de marzo de este año y corresponde a tres pasajeros. Hay un expediente que tiene 60 páginas de denuncias contra ella".

La demanda contra la Griega rondaría los 2 millones de pesos, según dio a conocer Monti. "Aparentemente, la persona que hace la denuncia dijo que a partir de ese momento se sintió perturbada y no pudo dormir, y que puso en riesgo la vida de todos los pasajeros que volaban ese día", sostuvo el periodista.

El abogado de Vicky Xipolitakis, Yamil Castro Bianchi, dijo que "estas demandas son viejas, y la realidad es que las personas que reclaman cambiaron de abogado hace poco y pusieron a otro que no es Gregorio Dalbón, que es quien la inició”, dijo en referencia al abogado de Cristina Kirchner.

"Había una causa penal que ya se cerró, en la que la representó Fernando Burlando, y ahí ella cumplió la probation y la sobreseyeron. Después, los pasajeros iniciaron una demanda civil contra los pilotos y Vicky", agregó.

"La gente dice que tomaron el vuelo y después se enteraron por la tele lo de Vicky, tardan 36 horas en asustarse. O sea, no lo vieron, no lo presenciaron, y ahora dicen que tienen miedo para volar. Pero siguen volando, ¿de qué me están hablando? Les dio miedo porque después se enteraron que Vicky estaba en la cabina y decís que no podés volar pero seguís volando", expresó.

"Yo, abogado de Vicky, no tengo una planilla de los vuelos, entonces me guío por el pasaje, pero no había pasaje”, explicó. Y agregó: "Contesté entre 4 y 6 demandas, algunas de 2017 y la última de marzo de este año. Ni siquiera lo fundan en la ley que corresponde, lo fundan el Código Civil viejo".

En torno al caso, en marzo de 2019, la modelo cumplió con la probation que le impusieron realizando 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús y le pagó 20 mil pesos a la aerolínea.