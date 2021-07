Sospechan que una empleada doméstica tenía parte del botín de millonario robo en un country

La policía que investiga un millonario doble golpe en un country de la localidad de San Vicente, secuestró en las últimas horas dinero que, se sospecha, podría ser parte del botín cobrado por los delincuentes tras el robo a dos familias el último lunes en el country El Principado.

La empleada, que no fue detenida, tenía en su poder $ 52 mil cuya procedencia no habría podido justificar y se supo que trabajaba en simultáneo para las dos familias que sufrieron el golpe. Para los investigadores la principal hipótesis es que pudo haber aportado datos a la banda que ejecutó el robo.

El allanamiento en el que secuestraron el dinero fue en la casa de la empleada doméstica, en la localidad de La Unión, en Ezeiza. También hubo un procedimiento en la casa de los padres de la mujer, que arrojó resultado negativo.

“El día del robo debía presentarse a trabajar y faltó. Y no contestaba los llamados de sus empleadores. Además, los delincuentes ingresaron a las casas por puertas balcón que siempre quedaban abiertas que eran las que usaba ella para entrar”, señaló una fuente policial .

El robo en El Principado tuvo todos los ribetes de un golpe comando perpetrado por cuatro "profesionales" que ingresaron con pasamontañas, guantes y armas largas con miras láser. Habían logrado superar el perímetro del barrio cavando pozos. Sortearon el cable electrificado y el que activa la alarma. Una de las casas robadas es la del lote 87 de El Principado. Allí vive un maquinista ferroviario junto a su familia. Trascendió que los delincuentes se llevaron de allí 5 mil dólares, 15 mil euros, 400 mil pesos y elementos de electrónica. De la otra vivienda, ubicada en el lote 89, a solo unos metros de distancia, se llevaron 80 mil pesos, 18 mil dólares y joyas. Es la casa del constructor, de donde habrían sacado los billetes de baja denominación que luego se habrían encontrado en lo de la empleada.