Desestiman la denuncia contra un cura platense por presunto acoso sexual contra un hombre

Un joven que -según sostuvo- recibía alimentos de una parroquia y los distribuía a entidades de la Región, denunció al sacerdote -con quien se vinculó por dichas tareas- por el presunto delito de acoso sexual y presentó una serie de audios que dijo que le envió el religioso. El caso, que armó un fuerte revuelo en las redes, fue enviado al archivo judicial en cuestión de horas: el fiscal penal en turno, Marcelo Martini (UFI Nº 3) consideró que no hay elementos para investigar la hipótesis de un delito.

No obstante, mandó la actuación al arzobispado de La Plata para que se analice allí la conducta del religioso desde el punto de vista de las pautas fijadas por la Iglesia.

Eso ya está en marcha. Casi en simultáneo con la decisión del fiscal que tomó la denuncia, el Arzobispado había anunciado el inicio de una investigación preliminar y un contacto con el denunciante, para ofrecerle la posibilidad de realizar su denuncia en ese ámbito.

La presentación judicial fue realizada el miércoles por un joven de 29 años, identificado como Diego, con domicilio en El Dique, Ensenada. Involucra a un religioso identificado en la causa como J. E., de 71 años, que vive en una casa en las inmediaciones de 62 y 25.

Según indicó, desde hace un tiempo tenía un vínculo con el cura basado en la ayuda con alimentos y otros artículos destinados a personas necesitadas.

Diego declaró que se encargaba de repartir esa ayuda a comedores y otros centros de asistencia. Según denunció, eso se cortó ante su negativa a mantener relaciones sexuales con el cura.

A través de su abogado, José Améndola, el hombre aportó audios de WhatsApp en los que se escucha a un adulto que reclama encuentros íntimos, por ejemplo, con la promesa de que “la vamos a pasar bien” y la propuesta: “Decime qué te gustaría que te haga y qué te gustaría hacerme”, según se escucha en uno de los mensajes atribuidos al sacerdote.

En otro audio se insiste con la cita. Luego, se escucha un cambio de idea: “Te pido perdón por lo de ayer, olvidate de lo que hemos hablado. Yo también quiero olvidarlo porque sin querer puedo destrozar mi vida sacerdotal y eso es un don que Dios me ha dado. Por eso, no quiero meterme en cama con vos, ni hablar”, dice. Sin embargo, en otro audio se señala: “Decime con sinceridad si no hubieras querido vivir esta experiencia, creo que te hubiera gustado”. Al final de la secuencia aportada se escucha “gracias Diego. Veo que no soy muy importante para vos. Me hace mucho daño esto”.

Una fuente de Tribunales indicó ayer que Martini “desestimó la denuncia, por el momento”, por considerar que esos elementos “no indican un delito, sin perjuicio de que se constituyera una falta moral”. Algo que, según su dictamen, es materia de análisis según las normas de la Iglesia. Por eso, “dispuso enviar una copia de las actuaciones al Arzobispado”.

Por esas horas, a través de un comunicado, el Arzobispado de La Plata manifestó que “habiendo recibido noticia del hecho, se estableció oportunamente comunicación con el presunto denunciante, poniéndose a disposición para recibir, cuando él lo considere pertinente, la denuncia en el fuero canónico de nuestra sede”.

Se agregó que “no obstante, ante lo divulgado mediáticamente se procede a dar apertura a una investigación preliminar”.

Asimismo, se aclaró que el cura señalado “no tiene ningún oficio pastoral en esta arquidiócesis”.