Motochorros meten miedo en El Mondongo

Los ataques de motochorros se convirtieron en una de las modalidades de robos más frecuentes de la Ciudad, con casos diarios en la mayoría de los barrios y localidades. A pesar de las restricciones de circulación, durante la cuarentena los ladrones en dos ruedas no descansaron. Y ahora, con la apertura, incluso salen “de cacería” en grupos.

Eso fue lo que le ocurrió el fin de semana a Franco (27), quien fue abordado por cuatro delincuentes en dos motos en El Mondongo.

Según le contó a este diario, “ayer -por el sábado- fui a jugar a la pelota a Los Hornos con amigos. Me fui en bici a la casa de uno de ellos que vive en 1 y 60 y después pasé a buscarla”. Eran las 20.30.

“Agarré por diagonal 79 y cuando estoy llegando a 66, doblé en 119 y me aparecieron cuatro pibes en dos motos”, relató. Estaban encapuchados, con tapabocas y le gritaron “¡frená, frená!”.

Uno de los rodados se acercó y pudo ver que el conductor tenía una pistola “como de calibre chico”, aseguró.

El acompañante descendió del vehículo, se acercó a él y le pidió el celular y la bicicleta. Para ponerle énfasis a su exigencia, lo empujó lo golpeó en un brazo. Sin margen para maniobrar, Franco se bajó de la bici (marca Gribom) y la entregó.

La banda -cuyos integrantes “tendrían entre 20 y 25 años por lo poco que pude ver”, sostuvo el joven- luego escapó por 119 hacia 67 y después en dirección a 120.

“Fueron segundos, fue todo muy rápido. La verdad es que no escuché nada, y siempre ando con cuatro ojos porque trabajo de noche y ando siempre a esa hora”, refirió. Y añadió: “La bici es todo para mí. Ahora me cambiaron todos los planes. Es la primera vez que me pasa algo así”.

En el barrio afirman que la situación con los motochorros se volvió “caótica”. Además, enumeraron diversos atracos similares al que tuvo a Franco como víctima, con la particularidad de que fueron cometidos en distintos horarios.

“Esa zona es tremenda. A mi hijo lo robaron a las 17 horas en 64 y 119”, dijo una frentista. También marcaron hechos en 65 entre 115 y 116, donde el martes a las 20.30 “le afanaron a un pibe de 20 años a punta de pistola”. No lejos de ahí, en 63 entre 115 y 116, a una chica la asaltaron el sábado 10 de julio a las 19 horas.

Dos de los presuntos asaltantes quedaron filmados. Fue cuando robaron en 117 y 61, y aseveran que son los mismos que en 116 entre 62 y 63, a las 14.30, intentaron hacer lo propio con un transeúnte.