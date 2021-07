Brancatelli habló de la renuncia de Doman: ¿a quién postuló para reemplazarlo?

Fue una verdadera bomba la renuncia de Fabián Doman al programa de América "Intratables", pero además porque decidió retirarse del periodismo para hacer prensa institucional. Así como fue sorpresiva para la audiencia, también la noticia dejó helados a sus compañeros.

Pero su anuncio ya quedó atrás y ahora está la carrera por la sucesión de la conducción que supo llevar adelante también Santiago Del Moro. Fue en ese marco que Diego Brancatelli, ya un clásico y polémico panelista del envío, habló al respecto y contó quién su candidato para reemplazar a Doman.

El elegido por el periodista es Paulo Vilouta, otro referente de "Intratables" y que se encarga de la conducción cuando Doman se ausentaba. Sobre la postulación dijo: "A Paulo lo veo como conductor. Me encanta cómo lo hace. Paulo es un profesional que todo lo que hace lo hace bien, conduce bien el noticiero, Intratables, su programa de radio, relata bien...". Y agregó que "tengo una gran admiración por su laburo".

En diálogo con el diario Clarín, Brancatelli también se refirió a su candidatura para la conducción: "Yo estoy esperando una oportunidad para conducir en televisión. Conduzco en radio, en FM y en AM. Pero en tele sólo lideré programas de deportes. Tengo muchas ganas, sería un sueño, una materia pendiente. Tengo algunas opciones en otros canales pero no tengo tiempo o no quiero. En Intratables no me veo. Tampoco quiero conducirlo. Porque yo tengo una postura muy definida y creo que no sería prudente que sea yo quien administre los tiempos del debate. Y tampoco quiero salir del lugar que tengo, donde puedo explayarme y desarrollar mis ideas".

Luego el periodista deportivo, pero que enciende la llama en los debates por su postura política, sostuvo que "el que conduzca tiene que ser más un moderador, un bastonero. Alguien que juegue entre los columnistas y los invitados. Yo no quiero manejar el programa, quiero debatir, opinar, pelearme... Que es lo que hago y creo que lo hago bien. Estoy bien donde estoy".

Cuando fue consultado por la decisión que tomó Doman manifestó que "me la tomé bien. Fue todo rápido, pero se entienden sus razones. Es un desafío y un laburo muy importante el que toma y va a necesitar poner toda su energía ahí. Es lógica su decisión". Luego agregó: "No me queda más que agradecerle el trato que tuvo con todos nosotros y conmigo en particular. Tuvimos charlas en las que me apuntaló, me aconsejó. Hablamos mucho y ha sido muy generoso conmigo. No tengo más que agradecimiento para él. Fue un gran compañero".

Por último dijo que "Intratables tiene su vida propia más allá de sus conductores. Nos amoldaremos a lo que venga y eso está bueno. Estamos atentos a lo que suceda. Con Paulo somos los dos históricos y tenemos la camiseta de Intratables puesta. La vamos a seguir defendiendo con el que venga".