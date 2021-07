Bombazo de Fabián Doman: se va de Intratables y abandona el periodismo para dedicarse a...

Fabián Domán arrojó un bombazo en la noche del miércoles en el programa Intratables, por América, adonde había llegado hace un tiempo en reemplazo del conductor Santiago del Moro. Para sorpresa de todos, el periodista anunció que se retirará de la conducción del exitoso ciclo y que también dejará de lado su programa en radio La Red y toda actividad relacionada con periodismo para dedicarse a lo que consideró su "viejo amor".

"Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión", tiró Doman y dejó boquiabiertos a varios compañeros suyos y seguidores.

Seguido a su anunció, contó cuál será su nueva actividad a la que definió como "un viejo amor". “Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor", aseguró.,

Tras dar la noticia de su salida, comentó: "Levanten cualquier programa, este no. Pocos veces canales de televisión logran generar programas clásicos, como Intrusos o como Intratables. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece".

Y agregó: : “La ida de Santiago, y la ida mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin Intratables”.