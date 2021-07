VIDEO.- En pleno programa, Yanina Latorre atendió a Migraciones: “Voy a estar acá, no tengan miedo"

Yanina Latorre debió interrumpir este martes una charla en vivo que estaba teniendo con Ángel De Brito por el Día del Amigo para atender una inesperada visita.

En horas de la mañana, funcionarios de Migraciones se hicieron presentes en la vivienda de la mediática con el objetivo de controlar que estuviera cumpliendo con el aislamiento obligatorio luego de haber regresado de Miami.

“Ángel, tengo un problema”, gritó Latorre. “Llegó Migraciones”, explicó, luego. “¿Llego la gendarmería ahora en vivo? Me encanta. A ver si se la llevan presa”, exclamó De Brito.

"Holis. Justo llegan, estoy en vivo trabajando. Vení, quiero que la gente vea que vienen. ¿Te saludo con el puño o no hay saludo?”, expresó mientras los oficiales se acercaban a su domicilio.

Tras pedirle sus datos y explicarle el motivo de su visita, la panelista le preguntó al aire: “La duda es: ¿Cuándo me hisopo y soy libre? (…) Estamos en vivo por Canal 13 para que vean que ustedes cumplen. Saluden a las ‘angelitas’”.

Y en la misma línea lanzó: “Una duda: ¿la gente está yendo a los hoteles? Porque yo no hubiera ido, me hubieran llevado presa. ¿No se quejan de pagar 100 lucas? Ustedes no tienen nada que ver, pero yo no hubiera ido al hotel. Soy quilombera por naturaleza”.

Y mientras despedía eufórica a sus visitantes, gritó: “Voy a estar acá, no tengan miedo porque soy un farol. Si salgo la gente me denuncia”.