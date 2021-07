Verónica Llinás estalló de bronca por no poder completar el esquema de vacunación y hubo revuelo en las redes

Sorpresivamente, la actriz Veronica Llinás estalló en furia en su cuenta de Twitter porque todavía no pudo completar el esquema de vacunación de Sputnik V, para poder hacerle frente al coronavirus. Según contó, ya se cumplieron los 90 días y todavía no tuvo información sobre la segunda dosis. Pero también se despachó contra la vacuna rusa, que según dijo convierte a quien la recibe en "ciudadano de segunda en el mundo".

“Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes”, comenzó en la publicación. Y agregó: “Hoy, con los tres meses ya cumplidos, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda. Blockeo tugos”, en alusión a la forma de decir "tu gobierno" que se viralizó en las redes contra los seguidores de la actual gestión cuando expresan alguna crítica.

Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda. Blockeo tugos. — Verónica Llinás (@VLlinas) July 20, 2021

La polémica creció, ya que en los comentarios hicieron alusión a la postura política de la intérprete, mientras que otros demostraban que se sentían decepcionados porque daba a entender que, pasados los 90 días, se termina la inmunidad. “Hay que esperar el turno, ya va a llegar”, le respondieron los usuarios.

También tuvo un altercado con el periodista Martín Amestoy, quien le recalcó la palabra ‘TUGO’, haciendo referencia a que estas son las consecuencias de haber votado a Alberto Fernández. Tras esto, la intérprete le contestó: “¿No te da vergüenza proclamarte periodista y no tener la más mínima información acerca de la persona a la cual agredís públicamente? Si tuvieras algo de dignidad, buscarías en mis declaraciones algo que te hiciera poder aseverar a quién voté y te disculparías”.

No estallé de furia, no culpé a nadie, no milité nada, simplemente comenté la desazón del hecho de no haber recibido mi 2da dosis de Sputnik. La desazón de un MUNDO que hace política con la salud. No tienen algo más interesante de que ocuparse que de las boludeces que yo digo? — Verónica Llinás (@VLlinas) July 20, 2021

Luego de tantos comentarios negativos hacia su publicación, retomó la palabra e hizo otro posteo: “No estallé de furia, no culpé a nadie, no milité nada. Simplemente comenté la desazón del hecho de no haber recibido mi segunda dosis de Sputnik. La desazón de un mundo que hace política con salud. ¿No tienen algo más interesante de qué ocuparse que de las boludeces que yo digo?”, sentenció.