En Nápoles marcharon con máscaras de Maradona para que "las naciones ricas paguen su deuda ecológica"

Activistas de Avaaz, una organización que promueve la participación ciudadana en asuntos como el cambio climático, entre otros, se manifestaron hoy en Nápoles, Italia, con máscaras de Diego Maradona para que las naciones "más ricas del planeta paguen su deuda ecológica" y financien acciones para prevenir "más catástrofes climáticas".

La protesta de los activistas de Avaaz se llevó a cabo en Largo Maradona, un lugar reverencial de Nápoles hacia el crack futbolístico, en el marco de la reunión del G20 sobre Medio Ambiente, Clima y Energía.

Oscar Soria, director de campaña de Avaaz, indicó que "la gente tiene hambre de esperanza y el G20 debe cumplir. Aquí, en el lugar de nacimiento de la pizza, hacemos un llamado al G20 para que entregue un comunicado sólido con acciones concretas para construir una recuperación justa y ecológica para todos".

