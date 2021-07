Con ustedes, Anita: mirá las primeras fotos de la hija de Pampita y García Moritán

Ayer a la mañana se conoció la noticia del nacimiento de la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Más tarde se informó que a la nena la llamaron Ana. Pero faltaba lo mejor para los cholulos: que el público le conozca la carita.

Finalmente ese momento llegó. Primero la modelo, a horas de haber dado a luz, contó cómo atravesó el parto. "Como se imaginarán estoy enamorada, no puedo parar de mirarla. Estamos en las nubes, como cualquier papá. Es igual a las ecografías. Tiene la boca más de Delfi y de Rober, y se parece un poco a Belti, a mí, a Bauti, se parece a todos", dijo en su programa "Pampita Online". Luego fue el turno de presentarla en sociedad.

Pampita mostró dos imágenes de la beba. Una de ellas mostraba el primer plano del piecito izquierdo, que era sostenido por su papá. En la otra se vieron los labios de la pequeña Anita, en una clara intención de no querer mostrar completamente su rostro. "Ya les voy a ir mostrando todo de a poco", aseguró la flamante madre.

También habló Moritán, quien contó cuál fue el primer regalo que le hizo a la reciñen nacida:: una camiseta de Racing con el nombre de la beba y el número 15. El empresario explicó que eligió ese número porque es “la niña bonita” y reveló que ya es socia de la Academia.

Por su parte, Pampita contó por qué eligieron ese nombre: “Fue Ana porque yo me llamo así. Mi papá me eligió ese nombre y siempre me dijo así. Él se fue cuando yo era muy chiquita y me empezaron a decir Carolina. Siempre sentí como que había desaparecido esa parte de mí”.