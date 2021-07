Aseguran que la variante Delta no es peligrosa si la mayoría de la población está vacunada

The New York Times advirtió este domingo en un artículo que el crecimiento de casos que está experimentando Estados Unidos en los últimos días no se debe tanto a la variante Delta en sí, sino a "la vacilación y el rechazo a las vacunas" que ha prevalecido durante mucho tiempo en dicho país.

"Si se vacunara una franja más amplia de la población, no habría un resurgimiento, ni de la variante Delta, ni de la variante Alfa, ni de ninguna otra versión del coronavirus", precisó el prestigioso medio estadounidense.

En Argentina la variante Delta aún no tiene circulación comunitaria, pero los expertos esperan que pronto se instale definitivamente y por eso será clave tener a la mayor cantidad de personas vacunadas.

The New York Times, en su informe, indicó que si bien las infecciones progresivas leves pueden ser más comunes de lo que se pensaba, "las vacunas previenen eficazmente las enfermedades graves y la muerte".

En Estados Unidos, casi la mitad de la población permanece sin vacunar y sin protección. Aproximadamente el 30 por ciento de los adultos no ha recibido ni una sola dosis, y el porcentaje es mucho mayor en algunas partes del país.

Paradójicamente, el gigante norteamericano es uno de los pocos países con suficientes vacunas a disposición para proteger a todos sus residentes pero tiene las tasas más altas de rechazo.

"Pero Delta no es de ninguna manera la variante más perversa que existe. Gamma y Lambda están esperando entre bastidores, y quién sabe qué versiones espantosas ya están floreciendo sin ser detectadas en los rincones más lejanos del mundo, tal vez incluso aquí en Estados Unidos", indicaron en dicho artículo.

EL MOVIMIENTO ANTI VACUNA DE ESTADOS UNIDOS

Del 39 por ciento de los adultos que no están vacunados en Estados Unidos, aproximadamente la mitad dice que no están dispuestos a hacerlo. Pero incluso dentro de ese grupo, algunos dicen que cumplirían si fuera necesario.

Algunos dudan y pueden aparecer con la persuasión adecuada de personas en quienes confían, mientras que otros planean vacunarse pero dicen que simplemente no han tenido la oportunidad, detalló The New York Times

"La política es un motor para algunas de estas personas", señaló el Dr. Richard Besser, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En Nueva Jersey, donde vive, las tasas varían drásticamente debido a factores socioeconómicos. En Princeton, en su mayoría blancos, el 75 por ciento de los adultos están inmunizados, en comparación con el 45 por ciento en Trenton, a solo 14 millas de distancia, que es mayoritariamente afroamericana y latina.

"Ambas son áreas democráticas fuertes, por lo que es realmente importante analizar las cosas y abordar los problemas que impiden el progreso de la vacunación en cada segmento de la población no vacunada", indicò el Dr. Besser.

Sin embargo, no hay duda de que la división política está influyendo en el aumento de las tasas de infección. Desde el principio, las vacunas en los condados que votaron por Donald J. Trump quedaron rezagadas con respecto a las de los condados que votaron por Joseph R. Biden, y la brecha solo se ha ampliado, de dos puntos porcentuales en abril a casi 12 puntos ahora, según una encuesta reciente por la Kaiser Family Foundation.

A nivel nacional, el 86 por ciento de los demócratas ha tenido al menos una oportunidad, en comparación con el 52 por ciento de los republicanos, según otra encuesta. Incluso el objetivo nacional de vacunar al 70 por ciento de los adultos antes del 4 de julio se convirtió de alguna manera en el "objetivo de Biden", dijo el Dr. Nahid Bhadelia, director del Centro de Políticas e Investigación de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston.