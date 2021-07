Pese a leves signos de reactivación, el sector inmobiliario local sigue muy planchado

El mercado inmobiliario, ya sea en el rubro de los alquileres como en el de las operaciones de compra-venta, también sintió el impacto de la pandemia. Sin embargo, a 16 meses de una vida que se condicionó por el Covid-19, hay martilleros en la Región que reconocen que se está comenzando a reactivar de a poco el alquiler de los locales comerciales y también el de los departamentos que generalmente eran ocupados por estudiantes. Otros, en cambio, todavía no ven signos de reactivación.

El dato surgió a nivel nacional de un relevamiento hecho por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina que establece que, entre mayo y junio, crecieron un 4,5 por ciento los alquileres de viviendas y de locales comerciales. Si bien se consideró que los datos revelan un “pobre nivel” de la actividad del rubro inmobiliario en el país, se informó que fue mejor que el primer trimestre del año.

Mirta Líbera, al frente de una inmobiliaria local, consignó que hay un ligero repunte de la actividad, pero en La Plata eso no se traslada a la compra-venta de propiedades.

“La compra-venta de viviendas sigue en descenso, pero en las locaciones comerciales se han hecho algunos contratos en los últimos tiempos y algunos locales se han vendido”, agregó Líbera.

En el sector también se observó que disminuyó el retiro de propiedades que estaban en alquiler, algo que se registró durante el año pasado. “No siguen retirando propiedades, de acuerdo a las estadísticas del sector las carteras permanecieron más estables”, agregó la profesional.

También reconoce que de a poco se están concretando algunas operaciones de alquiler, Santiago Mamberto, otro profesional del rubro con amplia experiencia en el sector.

“Se concretan algunos alquileres, depende de las actividades que quieran emprender; en cambio, las ventas se dan a cuenta gotas, aún hay mucha especulación y el clima en el mercado es de gran sensibilidad por las fluctuaciones en el valor del dólar”, apuntó Mamberto.

El martillero sostuvo que quienes tienen el dinero en la mano pueden sacar provecho y negociar los valores. “No se trata de inversores, compra el que tiene necesidad y aprovecha el momento porque la propiedad vale menos”, consignó con relación a las ventas.

En cuanto a los alquileres de viviendas, Mamberto sostuvo que el ritmo de rotación es normal, pese a que desde el año pasado no hay estudiantes del interior viviendo en la ciudad por la suspensión de las clases presenciales.

“Los departamentos chicos que por lo general estaban ocupados por los estudiantes del interior se ocuparon y hubo regularidad en el pago de las viviendas”, sostuvo.

No ocurrió lo mismo con el alquiler de los locales comerciales, ya que la cuarentena paralizó algunas actividades y eso llevó a que se postergaran algunas obligaciones y se negociaran los pagos.

“Daría la sensación que pasó la peor época, la que estuvo marcada por la no presencialidad, la gente está volviendo de a poco alentada por un descenso de contagios que empieza a notarse”, dijo el profesional.

A su vez, Mamberto se apoyó en datos de crecimiento que se perciben en la actividad de los corralones y en la cantidad de escrituras que se hacen. “Tal vez haya mucho de deseo en nuestras observaciones, pero la venta de material de construcción en los corralones y las escrituras que se hacen, son factores medibles”, agregó.

Para Estela Valverde, al frente de otra inmobiliaria de la Ciudad, aún no se percibe la reactivación tan esperada por el sector. “Los locales están todos con los carteles puestos, no recibimos consultas. No observamos ninguna reactivación, ni crecimiento y menos en julio; tal vez en agosto o en septiembre puede ser porque históricamente son meses en los que la gente encara proyectos”, afirmó Valverde.

En esa línea, la martillera señaló que en julio tuvieron una gran devolución de locales que estaban en alquiler.