Alé: “Con mi brote llegué a alucinar, te sentís Hulk”

Matías Alé, que hace años sufrió un brote psicótico que lo llevó a estar varios meses internado, se refirió a la situación que atraviesa Chano Charpentier, quien fue baleado en medio de un ataque de excitación psicomotriz.

“Con mi brote llegué a alucinar. A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías porque, además, la fuerza que desarrollás en ese momento es enorme, te sentís el increíble Hulk. Es muy difícil de explicárselo a la gente que no ha pasado por eso”, manifestó en “Polémica en el bar”. Y agregó: “Vos no entendés que de repente la policía que te viene a ayudar la ves como si fueran demonios”.

Alé, que aclaró que su brote no tuvo que ver con las drogas, dijo que “todavía me sigo preguntando qué me pasó. Creés que todos complotan contra vos. Me angustia saber que estuve a esto de terminar así”.