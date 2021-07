Protestas de grupos de izquierda

Varias agrupaciones de la izquierda realizaron una marcha ayer contra el pago que el país realizó al Club de París, y solicitaron también que no se firme ningún acuerdo con el Fondo Monetario para pagar la deuda pendiente también con ese organismo. “Macri nos endeudó y el Gobierno peronista del siglo XXI está pagando con un ajuste, porque para pagar la deuda externa el Gobierno cambió la movilidad jubilatoria”, aseguró Juan Carlos Giordano, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Con una marcha que salió del Obelisco porteño y terminó en la Plaza de Mayo, la izquierda pidió que no ese dinero para “aumentar los salarios, las jubilaciones, las pensiones, salud, educación... no para los usureros internacionales”.