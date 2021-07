Anuncian la lista larga del preciado Booker Prize

El Booker Prize, que distingue a las mejores ficciones en inglés en tres etapas, anunció su lista larga de obras candidatas, entre las que conviven novelas de autores de gran reconocimiento internacional como Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura, con nombres de circuitos cada vez más expandidos como la escritora Rachel Cusk y pocos autores debutantes cuyos textos no tienen todavía traducción al español.

Las trece novelas que integran la longlist del galardón fueron elegidas entre un total de 158 obras presentadas. Sobre ese número, un jurado de cinco miembros seleccionó en esta primera etapa una lista larga, mientras que en septiembre deberá reducir la selección a seis y finalmente el 3 de noviembre tendrá que anunciar un solo texto ganador, cuyo autor se llevará 50.000 libras (unos 69.000 dólares).

De los libros que componen la selección, el más conocido porque se tradujo casi de forma simultánea en distintos puntos del mundo es “Klara y el sol” del escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, una novela que desde su publicación captó la atención porque significó la primera de ese autor tras la obtención del Premio Nobel de Literatura en 2017. En esa historia, Ishiguro indaga en lo ontológico de la humanidad a partir de una trama en la que construye una historia de ciencia ficción desde un punto de vista muy singular: una inteligencia artificial. En esta primera selección del Booker figuran seis mujeres y solo dos escritores noveles, lejos de los ocho que fueron reconocidos en la edición anterior. Hay autores de origen británico, estadounidense, sudafricano, canadiense y somalí, entre otros. En cambio, el jurado incluyó a seis autores que ya habían sido preseleccionados en ediciones anteriores entre ellos Ishiguro, quien fue premiado en 1989 por su novela “Los restos del día”. Las otras obras que forman parte de esta edición 2021 del Booker Prize son “A Passage North”, del escritor tamil Anuk Arudpragasam; “The Promise” de Damon Galgut; “An Island” de Karen Jennings; “A Town Called Solace” de Mary Lawson; “No One is Talking About This” de Patricia Lockwood; “The Fortune Men” de Nadifa Mohamed; “Bewilderment” de Richard Powers; “China Room” de Sunjeev Sahota; “Great Circle” de Maggie Shipstead; y “Light Perpetual” de Francis Spufford.