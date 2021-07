Abrazados y gritando: los jugadores argentinos cantaron el himno como Los Pumas

La previa de los partidos de la Selección Argentina tienen algo distinto desde esta Copa América. En cada presentación, Messi y sus compañeros adoptaron otra postura a la hora de entonar las estrofas del himno nacional.

Al mejor estilo Los Pumas, vienen haciendo abrazados y casi gritando la letra. Inmediatamente, las redes sociales se hicieron eco y los hinchas argentinos elogiaron y se sintieron identificados con sus ídolos.

Durante muchos años el astro rosarino fue criticado, a veces de manera desmedida, por no cantar la canción patria y hasta tuvo que dar explicaciones en varias entrevistas periodísticas.

"Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez", dijo años atrás, un poco cansado de que sea el centro de la escena por un tema menor que nada tiene que ver con su desempeño como futbolista.

"Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera", añadió en su momento

Suena el Himno Nacional en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Alentá al conjunto albiceleste esta #CopaAmérica2021 en https://t.co/fnEKkuadQ9 🇦🇷 pic.twitter.com/FnI2IWks3R — Televisión Pública (@TV_Publica) July 4, 2021