Éramos pocos... Yanina Latorre reflotó el infierno de Celeste Cid con las drogas y la actriz enfureció

En “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre había contado que, una vez, cuando le tocó ser vecina de Chano en un edificio, con el resto de los vecinos hicieron fuerzas para echar al músico dado que era imposible convivir con él, y metió en su relato a Celeste Cid, quien, en ese momento, era su novia, y, al igual que el ex Tan Biónica, también atravesó tiempos difíciles debido a las drogas.

“Yo fui vecina de Chano, yo lo vi con Celeste Cid. Nosotros lo echamos del edificio, y mirá que es propietario. ¡Es inconvivible! Rompe todo, rompe ascensores, hace escándalos en el hall, tira cosas por la ventana, hacía fiestas hasta las ocho de la mañana”, había dicho la panelista de Ángel de Brito.

“Somos un edificio chico, somos solo 12 familias. Hicimos reuniones y más reuniones. El departamento en realidad es del abuelo de Chano, del juez Charpentier, que es el papá de la mamá. Son de una familia bien, súper bien educada. Soy vecina de Chano desde que era muy chiquitito, yo lo llevaba a la cancha cuando tenía 9 años. Lo conozco un montón, lo adoro”, siguió contando la rubia.

En otro tramo de su relato, Yanina volvió a referirse a la actriz que debutó en “Chiquititas”. “Era un tiempo en el que (Chano) estaba con Celeste Cid, y para estar con alguien así tenés que estar en la misma vida”, dijo.

Y contó más detalles sobre esa relación: “En ese momento, el nene de ella, de Celeste Cid, se pasaba todo el tiempo en el garage del edificio jugando a la pelota con la chica que lo cuidaba porque ellos estaban encerrados muy mal... No era un buen momento para Chano. La gente se cansó, se armó la reunión y se votó pedirle que se vaya. La violencia que él tiene es porque es adicto, porque cuando no está así, las pocas veces que está limpio, es amoroso”.

Las palabras de la panelista llegaron a oídos de Celeste Cid, quien, furiosa, se comunicó con Latorre para pedirle explicaciones por sus dichos. “Me escribió muy molesta; le quiero contestar bien porque yo creo que ella leyó lo de las redes, no me escuchó hablar a mí. Las fanáticas me empezaron a decir ‘ella es buena madre’ y yo ya lo sé. ¿Qué tiene que ver eso con un momento de tu vida?”, se desligó ayer la mujer de Gambetita.

LOS FANTASMAS DE CID

Aunque en 2009 había estado internada en el FLENI, el peor momento de la actriz fue en 2011 cuando fue reingresada en una clínica de rehabilitación. Para ese entonces, Cid ya había sido madre de André, el hijo que tiene con Enmanuel Horvilleur, y que tenía 5 años.

“Todos somos sobrevivientes de lo que nos toca en este mundo tan alocado. Yo sólo flaqueé un poco. En realidad, fue una hecatombe. Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas. Y me desconecté de mí misma y de todo lo demás. Lo que viví no fue joda y Rock & Roll, sino el momento más triste de mi historia. Fueron tiempos de duelo. De ‘duelar” fantasmas personales y temitas familiares”, dijo en 2018.

Aunque había dejado las drogas, dijo que le costó recuperarse, sobre todo, debido a la presión social y mediática dado que la perseguían por todos lados. Sin embargo, con ayuda, pudo salir adelante en su vida y profesión.

En 2016 se puso en pareja con Michel Noher, y con él, ese mismo año, tuvo a su segundo hijo, Antón.