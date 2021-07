Las estufas rotas complican la vuelta a clases presenciales en algunas escuelas de la Región

Algunas escuelas de la Región verán postergado el regreso a clases presenciales este lunes tras el receso invernal. El motivo, reiterado a esta altura, es “el drama de las estufas”.

Padres de la escuela Tomás Espora (Primaria Nº 5), ubicada en Plaza Alsina (1 y 38), alertaron que sus hijos aún seguirán sin poder concurrir de manera presencial al establecimiento la próxima semana. “En lo que va del año apenas en marzo nuestros hijos fueron algunos días a la escuela, luego vino la restricción más dura y cuando se volvió en junio no pudimos por el tema de la calefacción”, le contó a este diario una de las madres que prefirió mantener su nombre en reserva.

“En junio entendimos el problema porque se estableció un protocolo en el marco del Plan Jurisdiccional, pero teníamos la esperanza que se solucione durante las dos semanas de vacaciones. El problema de la calefacción en este edificio es complejo y, por lo que dicen, no estaría la solución al alcance del Consejo Escolar porque entrar en el marco de un plan de obras que ya dependerían de la Provincia con procesos de licitación, lo cual hace todo más burocrático y demora todo”, detalló la mujer.

“Se entiende que hay procesos legales que cumplir cuando se trata de una obra más compleja, pero en este contexto se debería intervenir de manera más rápida para que nuestros chicos no queden presos de una traba burocrática que esté demorando la obra”, planteó.

En un mensaje que la Dirección de ese establecimiento le envió a los padres para comunicarles que el próximo lunes finalmente no volvían los alumnos de manera presencial al colegio, se les indicó que “antes del receso sabemos que la escuela tiene asignado un presupuesto para una obra, el tema que dificulta el regreso es que es una obra mayor y no se soluciona con los gasistas del Consejo, sino que va a licitación y tiene otras vías”.

EN LA ESCUELA 1

Similar es, por estas horas, la preocupación de la comunidad educativa de la primera escuela de La Plata, creada pocos meses después de fundada la Ciudad, la Nº1 - “Francisco Berra”- de 8 entre 57 y 58. Entre los padres que se comunicaron con EL DIA hay gran incertidumbre debido a que por la falta de calefacción todo indica que el próximo lunes tampoco los chicos podrán regresar a las aulas.

“No tuvimos novedades de que comiencen las clases presenciales”, dijo, con preocupación, la madre de un alumno de ese establecimiento educativo.

Al parecer en las últimas semanas personal del Consejo Escolar estuvo en la sede escolar realizando un relevamiento de los trabajos necesarios para reparar el sistema de calefacción, pero hasta ahora las tareas siguen sin completarse. “La calefacción lleva años rota. En 2019 ya no andaba. Lo que pasa es que cerraban las ventanas y se abrigaban. Pero ahora por el Covid no se puede, ya que hay que ventilar permanentemente”, explicaron. “Llamamos a la escuela y no nos dicen nada”, comentaron padres que ya piensan organizarse para reclamar.

Como se ha venido informando, el Plan Jurisdiccional de la Provincia para el regreso seguro a clases establece, entre otros puntos, que en las escuelas debe haber ventilación suficiente, de acuerdo con los protocolos sanitarios, de todos los ambientes habitables, operativa. También funcionamiento del sistema de calefacción, cuando la vuelta a clases presenciales se produzca en el período invernal o cuando la temperatura sea inferior a 10º C. Y el funcionamiento del sistema eléctrico y de gas.