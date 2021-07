VIDEO.- Gresca y piedrazos a un auto en pleno centro platense

La céntrica esquina de 7 y 51, frente al palacio de la Legislatura provincial, fue escena de un violento episodio en el que un sujeto fue detenido tras ocasionar disturbios que quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Comuna visualizó a un grupo de personas peleándose. Luego, pudo ver a uno de los sujetos que participó en la gresca arrojando objetos a un automovilista, por lo que los agentes municipales dieron aviso al 911.

Finalmente, el auto se retiró y el agresor quedó tendido en vía pública. Una vez en el lugar, los uniformados convocados por el COM llamaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero los profesionales de la salud no pudieron asistir al hombre porque se comportaba de manera agresiva.

Conjuntamente, luego de unos minutos, el mismo sujeto agredió a personal de la caseta de seguridad de la Plaza San Martín arrojando una piedra contra la misma. En este marco, y quedando todo registrado en las cámaras de seguridad, los efectivos redujeron al agresor y lo trasladaron a la dependencia policial.