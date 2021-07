Wimbledon, listo para tener un lunes de “super acción”

Tras el último “Middle Sunday” (domingo de descanso, que se había impuesto desde 1982), el césped londinense volverá a tener acción, ya que se pondrán en marcha los cuartos de final del Abierto de Wimbledon con la novedad que el All England Tennis Club tendrá habilitada su capacidad al cien por ciento por un acuerdo que llegaron los organizadores con el gobierno británico tras moderar las restricciones por la pandemia de Coronavirus.

En la rama masculina los primeros que entrarán a la cancha serán el canadiense Denis Shapovalov que se medirá contra el español Roberto Bautista Agut y el húngaro Marton Fucsovics (verdugo del argentino Diego Schwartzman en la anterior ronda) enfrentará al ruso Andrey Rublev. Ambos partidos se estarán jugando desde las 9 (hora argentina).

Uno de los platos fuertes de la jornada serán el encuentro que protagonizará el serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic contra una de las sorpresas del torneo londinense, el chileno Cristian Garín que tendrá lugar en el court central cerca de las 9:30, de nuestro país. Aproximadamente dos horas después, el alemán Alexander Zverev se encontrará con el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Cerca del mediodía argentino, el ruso Daniil Medvedev tratará de avanzar de ronda cuando enfrente al polaco Hubert Hurkacza); mientras que a las 14:30 (de nuestro país), el suizo Roger Federer quiere seguir batiendo récords cuando enfrente al italiano Lorenzo Sonego.

En la rama femenina, los cruces por los cuartos de final de Wimbledon serán los que se detallan a continuación: Iga Swiatek vs Ons Jabeur, Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina Ashleigh Barty vs Barbora Krejcikova y Cori Gauff vs Angelique Kerber. Toda la jornada será televisada a través de la señal de ESPN por sus diferentes plataformas.

Cabe destacar que el año pasado Wimbledon no se jugó a causa de la pandemia, primera vez ocurrió en 75 años. Durante la primera semana de esta edición del torneo se jugó con una capacidad limitada al 50 por ciento.