Semana clave para las escuelas platenses que no tienen calefacción ni presencialidad

Esta semana será clave para decenas de escuelas de la Ciudad que aún no pudieron regresar a las aulas por problemas con la calefacción en la mayoría de los casos. En otros casos, tienen problemas con el servicio del agua.

En distintas comunidades educativas afectadas hay claras señales de fastidio que se mezclan con la bronca, porque los padres observaron que en todo el tiempo que estuvieron cerradas entre el año pasado y buena parte de este 2021, no se hicieron los trabajos necesarios para ponerlas a punto.

Según el consejo escolar, en 15 escuelas de la Ciudad no pudieron poner a punto el sistema de calderas. Y a su vez, le entregaron un listado de trabajos que hasta la semana pasada estaba en manos del área de mantenimiento de la provincia de Buenos Aires.

La última decisión del gobierno provincial de regresar a las aulas “sorprendió” a distintos sectores y según pudo saber este diario, se armaron operativos de emergencia para poner a punto las estufas de los más de 300 edificios escolares de la Ciudad, según fuentes del mismo consejo escolar. (Ver página 7)

Desde la dirección de Educación provincial hasta ahora no informaron el listado de las escuelas con problemas de calefacción que hay en el distrito y los casos se conocieron por el reclamo de los padres que observan cómo sus hijos pierden buena parte del contenido educativo al no concurrir a las aulas.

El Normal 1 vivió la semana pasada jornadas de marchas y contramarchas. Primero había suspendido las actividades presenciales en el nivel primario y en la misma jornada envió a última hora una comunicación anunciando que las aulas que tenían calefacción podían tener presencialidad.

En la Escuela 8 no pudieorn solucionar todavía a la falta de funcionamiento de las estufas y un grupo de padres de alumnos de ese establecimiento reclamó con una protesta callejera por la vuelta a la presencialidad en las clases, ya que sus hijos no están yendo por ahora a estudiar a la institución. Con carteles en lo que pedían la urgente solución de los problemas edilicios, se hicieron escuchar junto a los chicos. La última visita que tuvieron del consejo escolar fue el 22 de junio, y desde entones no tienen respuesta sobre cuándo arreglarán la caldera.

En el Normal 2 , los padres plantearon que de los 40 salones que tiene la escuela y se habilitaron pocos más de 10; los chicos van una semana al mes con horario reducido y ya suspendieron muchas jornadas por falla general de instalación eléctrica, techos que se llueven, limpieza de tanques de agua, baños clausurados y ahora día por medio suspenden porque se rompen las estufas.

Y así sigue el listado de escuelas que tienen serios problemas para retomar la presencialidad escolar.

Además, en aquellas escuelas que no tienen calefacción pueden suspender las actividades en las aulas en jornadas que tienen menos de 10 grados de temperatura.

Según se dispuso en forma oficial, en las aulas tienen que hacer un difícil equilibrio entre la calefacción y la ventilación cruzada para evitar la propalación de casos de covid. Según las disposiciones vigentes, tiene que haber una apertura temporal de puertas y ventanas de al menos 5 centímetros.