Fantino será el nuevo conductor de Intratables: "Es como jugar en la Bombonera"

Alejandro Fantino será desde el próximo lunes el conductor de Intratables luego de la sorpresiva renuncia de Fabián Doman.

Esta tarde, hizo una especie de despedida y al mismo tiempo anuncio: “Estábamos para quedarnos a vivir, nos está yendo bien y podríamos quedarnos años aquí, muy felices en este horario”, señaló. Entonces, llegó esa oferta que no podía rechazar: “Se abre la puerta de ir al prime time de Intratables”, señaló y graficó con expresiones deportivas lo que significaba este paso laboral. “Los conductores de televisión soñamos con el prime time. Es jugar en el court central de Wimbledon, o correr Fórmula 1 en Mónaco o jugar un partido de fútbol en la Bombonera o el Maracaná. Imagínense si te dicen: ‘Prime time e Intratables’”.

"Yo me dedico a conducir programas de televisión y tengo en mi lomo ya muchos contenidos artísticos. En Intratables pondré algo de mi experiencia en el reality Escuela para maridos (Fox Life, 2018), un poco de El Show del Fútbol (América, domingos a las 23, actualmente conducido por Toti Pasman), un poco de Mar de fondo (TyC Sports, 1999-2005), y también un poco de mis entrevistas, Animales sueltos", dijo más tarde en declaraciones a Clarín.

Y agregó que "para mí esto es muy importante: Intratables tiene un manual de estilo. Es una producción brillante y me di cuenta con una sola reunión, son uno para todos y todos para uno. Son brillantes y eso es Intratables, el armado, tenés que sentarte y ponerte el casco e ir lo más rápido posible en un año político, y en un canal que siempre me tiene en cuenta, que es mi casa, mi familia. Estoy feliz de que me den este lugar importante en la televisión. Estoy muy emocionado, espero no defraudarlos y estar a la altura de las circunstancias".