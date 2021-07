Son adultos mayores, les dieron turno para la segunda dosis y al final no los vacunaron

La incertidumbre y preocupación de quienes recibieron la vacuna Sputnik V y todavía aguardan por la aplicación de la segunda dosis sumó un capítulo de tensión en la jornada de ayer en La Plata. Decenas de vecinos se comunicaron con EL DIA para denunciar que, a pesar de tener turno, al llegar a los vacunatorios les dijeron que se habían terminado las dosis. Hubo casos en los que tuvieron esperar por más de dos horas para que finalmente les avisaran que no los iban a vacunar, según denunciaron.

Uno de los casos tuvo como protagonista a una mujer que acompañó a sus padres de 87 años al vacunatorio de 4 entre 51 y 53, en la sede de la Escuela de Gobierno en Salud, para que recibieran la segunda inoculación de la vacuna de Rusia, quien denunció que “se terminaron las dosis y se armó un ‘tole tole’ con la gente”.

“Ellos tenían turno para darse la segunda dosis de Sputnik V. Cuando llegó el turno, se acabaron. Salió una señora a la calle y dijo: ‘Solo sigan en la cola los que tienen turno para AstraZeneca’. Así que se armó un revuelo tremendo con la gente. Fue un desastre, todo el mundo a los gritos. Una locura. Terrible”, relató.

“Los habían vacunado con la primera dosis de Sputnik V el 21 de marzo. Les había tocado en Abasto, y ellos viven acá a tres cuadras de plaza Moreno”, expresó la mujer.

“Realmente nos fuimos indignados. No se puede jugar con la gente así. Menos con personas de 87 años”, lamentó la vecina que se identificó como Daniela.

Pero no fue el único caso en dicho vacunatorio. Las denuncias fueron incontables a lo largo de toda la jornada. Otra vecina relató: “Llevé a mi madre de 90 años, citada, y me informaron que no habían llegado las vacunas Sputnik. Solo tenían AstraZeneca”.

Alicia, una mujer de 78 años contó que fue a acompañar a su marido de 80. “Salimos con mucha ilusión, nos preparamos desde temprano porque hace tiempo estamos esperando la segunda dosis para poder salir un poco porque llevamos mes y medio encerrados. A él le había llegado el turno para el segundo componente pero cuando llegamos nos dijeron que no había más dosis. Nadie nos avisó antes. Es vergonzoso”, relató.

Escenas de igual indignación se registraron en el vacunatorio que funciona en Abasto (sobre calle 208). Un vecino se comunicó con EL DÍA por la tarde y contó: “Una gran cantidad de adultos mayores se han acercado con turno para recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik y luego de realizar dos horas de cola se les informa a la gente que no hay más, que se terminaron”. Y amplió: “Para esto los ancianos esperando en los autos, la mayoría de ellos en muy mal estado de salud. Esto es una vergüenza”.

Coincidió con el testimonio de una vecina, que dijo que su madre, de 87 años, se trasladó desde 33 entre 17 y 18 hasta Abasto solo para enterarse que no le iban a dar la segunda dosis.

En todos los casos les dijeron a los damnificados que les van a avisar cuando el componente 2 de la Sputnik V esté disponible.