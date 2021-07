Terror en una fiambrería: “De un culatazo me tiraron al piso”

La tranquilidad del domingo al mediodía se alteró por completo en una fiambrería cercana al Registro Provincial de las Personas, con la intempestiva irrupción de tres motochorros que tenían armas de fuego en sus manos y apelaron a la violencia para amedrentar al dueño, a un vendedor y a un cliente.

Como anticipó este diario en su edición de ayer el ataque ocurrió en el comercio “Mantecoso”, en la esquina de diagonal 79 y 58, de donde los ladrones escaparon 5 minutos después, con la recaudación y pertenencias del hombre que terminaba de realizar sus compras y se disponía a irse.

Mauricio (38) es el empleado que estaba en ese momento y ayer, a algo más de 48 horas de este caso de inseguridad, todavía se reconocía afectado por la fuerte tensión que generó el episodio entre las víctimas.

Repasando cómo transcurrieron los instantes en que quedó preso del pánico, junto a un cliente y el dueño, aseguró que todo comenzó a las 13.20 del domingo.

“Justo el cliente acababa de pagar la mercadería que llevaba y antes de que se fuera aparecieron estos tres pibes”, todos con armas de fuego. “Uno tenía un revólver en alto y nos decía que era un asalto”, apuntó el muchacho.

Los tres (ladrones) tenían barbijos, dijo, y “uno de ellos un pasamontaña en la cabeza”, describió.

Los asaltantes no dudaron en apelar a la violencia para infundir miedo. Prueba de ello es que, reveló Mauricio, “me dieron un culatazo en la cabeza que me hizo caer al piso, donde me quedé hasta que se fueron. Es que -explicó- sentía como que todo se me había nublado”.

Contó además que tampoco los delincuentes se anduvieron con sutilezas al momento de extraer el dinero que había dentro de la caja registradora: directamente la rompieron, quizás decepcionados por no encontrar allí más que “plata en cambio”, como aseguró este empleado. Abultaron el “botín” con dinero y un celular que le quitaron al cliente.

“Fue un momento de porquería el que pasamos”, reflexionó después Mauricio, quien recordó que uno de los delincuentes agarró una cuchilla que encontró en el local “y la movía de un lado a otro”, para intimidar, a pesar de que ninguna de las víctimas atinó a resistirse.

Según Mauricio, el asalto que sufrieron no fue un episodio aislado: “Están robando mucho por acá”, cerró.