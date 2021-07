Pintadas insultantes hacia una mujer, incendio y vecinos hartos de un conflicto

Una relación difícil con un hombre que habría sido su pareja sería el presunto móvil de una escalada de ataques que tiene como destinataria una mujer y como blanco directo al edificio de nueve pisos en el que ella alquila un departamento, en 63 entre 1 y 2.

El último de esos actos de vandalismo ocurrió en la madrugada de ayer y causó conmoción y desconcierto entre los vecinos de esa cuadra, varios de los cuales, principalmente en ese edificio, se despertaron con esa inesperada situación.

Hubo frentistas que, inclusive, aseguraron ayer ante este diario que segundos antes de que se desatara el fuego que cubrió a buena parte de la fachada del edificio y de la vereda, escucharon una “pequeña explosión”.

Una cámara de video de dicho edificio, situado en el numeral 341, filmó a dos desconocidos cuando minutos después de las 2 de la mañana causaron las llamas, tras rociar con alcohol una gomaespuma que apoyaron contra la entrada y enseguida le acercaron un encendedor.

Marta Feliú

Vecina

En las imágenes que capturó el dispositivo luego se observa a una joven -presuntamente la destinataria del ataque, intentando combatir el fuego con una prenda de vestir y zapateando pequeñas llamas en la vereda.

A esa desesperada acción de la mujer se le sumaron luego algunos vecinos que arrojaron baldazos de agua contra el fuego, hasta que momentos después arribó una dotación de bomberos del cuartel La Plata para extinguirlo en su totalidad.

También se acercaron a la escena policías del Comando de Patrullas que fueron alertados por una denuncia al 911 y personal de la empresa Edelap, por cuanto el fuego comenzó sobre el sector de medidores de esta compañía.

Los investigadores rápidamente supieron, por testimonios de algunos vecinos, que el incendio fue ocasionado “en forma intencional”.

Pero fueron advertidos, simultáneamente, que el incidente respondía “a un conflicto de vieja data”, consignaron fuentes policiales.

PINTADAS

Diversos frentistas de esa cuadra consultados por EL DIA, coincidieron en señalar que antes del siniestro de ayer en el frente de ese edificio, “en la parte superior y en la inferior de ese sector, hace 15 días hicieron pintadas con aerosol” que identifican a la destinataria de los mensajes. Uno tiene un tono agraviante y el otro es una amenaza directa, citando el piso y departamento donde vive la mujer en esa torre.

Esas leyendas todavía se leían ayer en la fachada del edificio.

“SI ERA HOMBRE, NO ME PASABA”

En las últimas horas la joven en cuestión grabó un video ofreciendo algunos detalles sobre el vandálico episodio.

Y sostuvo: “Si yo hubiese sido hombre esto no me pasa, porque a un hombre no es fácil ir y pintarle el frente de donde vive con insultos, poniéndole atorrante y otras cosas”. La víctima del ataque, que prefirió mantener en reserva su identidad, aunque aparece en el video, reveló que el consorcio del edificio donde vive y la inmobiliaria a través de la que alquila el departamento 9no. A “me pidieron que me mude”.

Esto último fue confirmado a este diario por otra vecina de ese edificio, cuando se retiraba en su auto y afirmó que “la dueña del departamento ya le pidió que se vaya”.

“ME ASUSTÉ Y CORRÍ AL FONDO”

Marta Feliú (75) vive frente al edificio atacado y por la tarde, en diálogo con EL DIA, contó que “esto pasó a las 2.08 minutos de la madrugada (de ayer), cuando me despertó una explosión que irradió destellos de luz. Como si fuera un rayo”.

Ignorando hasta entonces la causa de esa circunstancia, “corrí asustada hacia el fondo de casa”, recordó, apuntando que “luego llegaron Bomberos y la Policía. El operativo duró hasta las 3 y media de la mañana”. Un vecino aseguró que “primero las pintadas, hace unos días quemaron los medidores y ahora esto”, sin disimular su fastidio.