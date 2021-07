"Para que no vuelva a lastimar y estafar a una mujer": escribió la joven que se suicidó frente a la casa de su novio

Tras el funeral de Ayelén Delgado, la chica de 26 años que se suicidó ahorcándose frente a la casa de su novio en la localidad bonaerense de Lavallol, trascendieron detalles de las razones que la llevaron a tomar esa trágica decisión y en ese marco una tía reveló que "nos dejó el teléfono celular abierto con todas las redes y conversaciones (entre ella y su novio) como para que no tengamos dudas".

La mujer aludió así a uno de los pasajes claves de la carta que Ayelén dejó a su familia en la que expresa: “Mi vida está en ruinas por culpa del Gordo. Me voy a matar en frente de la casa del Gordo. Espero que sepan muy bien que hacer con él”.

La joven se refería a Aarón Ruiz, un joven con el que mantenía una relación de ribetes conflictivos que expuso en un posteo que hizo en la red social Instagram y en el que involucró a parte de la familia del muchacho.

Tras el funeral realizado el martes en el cementerio de Lomas de Zamora, una tía de Ayelén Delgado aseguró en un programa periodístico de la zona sur que su sobrina no había dado señales de estar pasando por un cuadro depresivo de tal magnitud como para llevarla al suicidio.

"Nos dejó abierto su teléfono con todas las redes y conversaciones como para que no tengamos dudas. Dejó todo ordenado y limpio. Ella tenía una vida normal", señaló Analía Illescas, que expresó además su malestar con el entorno cercano a Aarón Ruiz, la pareja de Ayelén.

"No sabemos si ellos (los familiares del muchacho) se fueron con la camioneta y la dejaron ahí colgando. Lo cierto es que la policía vino a buscarnos exclusivamente a nosotros".

Illescas dijo que "la parte más inhumana es esa, evidentemente le dijeron a la policía que éramos familiares. Cuando llegamos al lugar ella estaba colgada de un árbol en la vereda".

La mujer recordó que estuvieron varias horas esperando el permiso para llevar el cadáver a la morgue judicial. Mientras tanto, el cuerpo permaneció colgado de la rama del árbol donde ató la soga que se amarró al cuello, ante la presencia de los vecinos del barrio que atestiguaron la dramática escena.

"Tuvimos que poner una sábana porque ya era de día y la gente pasaba, era un momento terrible”, expresó entre lagrimas.

Según contó, se encontraron con el cuerpo tras ser avisados por la Policía y, más tarde, encontraron la carta de despedida que escribió antes de morir, donde culpaba a su novio de la decisión de quitarse la vida.

"La relación con Aaron Ruiz era un problema. Ellos no convivían, él se quedaba en su casa cada tanto y viceversa”, explicó y agregó que "nos sorprendió a todos su decisión. Tuvieron un accidente en moto y eso la marcó".

Como se informó, el hecho ocurrió el domingo último por la mañana sobre las calles Cuyo y Sarratea, en Lavallol, partido de Lomas de Zamora, donde efectivos del Comando de Patrullas fueron alertados por un llamado al 911por vecinos, se encontraron con la macabra escena.

El cadáver se encontraba colgado de la rama de un árbol y un balde a escasos que habría utilizado para subirse y provocar el ahorcamiento.

La joven ya había expresado en sus redes sociales su tristeza por la perdida de un embarazo y le atribuía la responsabilidad de un supuesto aborto a su compañero. “Estoy tan triste que no puedo ni pensar como lastimó este chabón. Me obligó a abortar diciendo que loquería atar con un hijo”, decía.

En el mismo mensaje publicado el 3 de junio, la muchacha señalaba que a tres meses de la interrupción del embarazo, había tenido un accidente en la moto en la que viajaba junto a su novio. Además, aseguraba ser víctima de permanentes maltratos en la casa de comidas que habría puesto el joven en su casa y donde Ayelén trabajaba y de la que habría sido echada.

“Jamás pude superar nada. Hace un año y medio del aborto y del accidente y no lo supero. Me duele mucho todo, estoy muy triste. Sentir que me prometió tantas cosas y hoy me dejó sola", escribió.

La causa fue caratulada como “suicidio” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En tanto, en su cuenta de Instagram, Ayelén dejó más detalles de su calvario, al asegurar que "estoy tan triste que no puedo ni pensar. Como me lastimo este chabón, me obligó abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo y me decía que no le diga nada a su familia".

En otro pasaje de su posteo antes de quitarse la vida, Ayelén escribió "yo estaba muy enamorada y lo menos que quería era que se sintiera atado a mi. Y le dije que no quería estar mas con el si mata al bebe y el me decía que mas adelante íbamos a tener uno pero que no era el momento, que teníamos que tener una casa, que no teníamos nada".

Más adelante contó que "tres meses después del aborto íbamos en la moto que me había comprado. El iba manejando y choca con un auto y me rompió las dos piernas. El no se hizo nada, yo quedé internada y necesito plata para la operación. Con mi familia juntamos lo que teníamos y él me dijo que me iba a dar la plata pero jamás me dio nada y después me salió con que me iba a dar la plata que me debía y que le había prestado para comprar su moto. Así que para mi operación me devolvió la plata que me debía, ni mas ni menos. Me dejó re tirada ni siquiera en Navidad vino a verme mientras yo estaba en una silla de ruedas".

En otro posteo Ayelén contó que "después de un tiempo abrió un "Burgerchin" en su casa y empiezo a trabajar y me empieza a maltratar mucho con la hermana. Me dejan sin laburo por que no entendían lo que me pasaba por qué peleábamos por el bebe que me obligó abortar y yo quería tener un hijo para sentirme mejor y estar contenta ya que estaba muy deprimida por todo lo que me pasó".

Luego escribió: "jamás pude superar nada. Hace un año y medio del aborto y del accidente y no lo supero. Me duele mucho todo estoy muy triste. Me prometió tantas cosas y hoy me dejó sola y solo aparece cuando hay que firmar papeles del juicio que iniciamos por el accidente. Me lastimo muchísimo, me arruino la vida, todos mis sueños, mis estudios y me dejó sola hasta debiéndome plata".

Y sobre el final, dejó escrito: "esto lo hago para que sepan la clase de persona que fue conmigo este chabón (y nombra a varias personas).Y para que nunca mas vuelva a lastimar y estafar a una mujer".