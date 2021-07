"Mi vida está en ruinas por culpa del Gordo": la carta que dejó una joven que se ahorcó frente a la casa del novio

Una chica de 26 años se suicidó colgándose de un árbol frente a la casa de su novio y dejó una estremecedora carta en la que explica su terrible decisión en la depresión por la que atravesaba a raíz de conflictos de pareja.

El hecho ocurrió frente al domicilio de Cuyo al 1200, esquina Sarratea en la localidad bonaerense de Lavallol, partido de Lomas de Zamora.

Efectivos del Comando de Patrullas de ese distrito llegaron al lugar alertados por un llamado al 911 y comprobaron el hecho. La chica, de nombre Ayelén, dejó una carta a sus padres en la que les pide perdón y alude a su novio, a quien llama "El Gordo".

"Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz. Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él", escribió la joven.

Según pudo saberse, en la madrugada del último domingo escribió en las redes sociales los motivos por lo que iba a quitarse la vida.

Entre otros detalles contó que su pareja la maltrataba y que la habría obligado a abortar tras quedar embarazada, algo que ella nunca pudo superar. También denunció que el hombre no la habría asistido tras un accidente que tuvieron ambos en la moto que él manejaba, donde ella había se habría quebrado las dos piernas.

En medio del dolor, Laura, la madre de la joven, cuestionó al novio de Ayelén y reprochó la actitud que tuvieron los familiares del chico: "El maltrato fue psicológico. Hasta el sábado anterior estuvieron juntos, nunca cortaron la relación. Mientras mi hija estaba colgada en la vereda, ellos se fueron de la casa. No salieron ni se acercó ningún familiar, hasta las 10:30 que vino la Policía Científica a descolgar el cuerpo", precisó en charla con periodistas.

El caso fue caratulado como "suicidio" y está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.