Alessandra Rampolla reveló cuál fue la pregunta sexual más insólita que le hicieron

Alessandra Rampolla estuvo de visita en el programa de Jey Mammon y reveló cuál fue la pregunta más insólita que le hicieron sobre sexo. El conductor del envío de América le dijo: "¿Es verdad que una de las preguntas más bizarras que te hicieron fue..?". No terminó la frase que a sexóloga respondió de forma automática: "Las caries".

En medio de las carcajadas de todos los que estaban en el piso, ella explicó con total profesionalismo los detalles de esa situación. “En una ocasión, para un programa de Cosmopolitan, me preguntaron si el alto consumo de semen podía afectar el esmalte de los dientes y provocar caries”, contó.

Luego agregó que quien le hizo la consulta “era una persona muy preocupada por su salud dental", a lo que Rampolla sostuvo que "con toda la seriedad del mundo me encargué de averiguarlo, pues yo no sabía”. Mammon le preguntó sobre cuál fue su fuente y ella reveló que fue su propio odontólogo. “Su respuesta fue que básicamente la cantidad tendría que ser tan voluminosa, algo que sería imposible. Así que no pasa nada”, terminó diciendo.