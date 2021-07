Ulises Jaitt reveló que recibió "una señal" de su hermana Natacha

Ulises Jaitt contó detalles de la experiencia "sobrenatural" que le tocó vivir y que seguramente no olvidará. Según reveló, recibió una señal de su difunta hermana Natacha Jaitt cuando fue a aplicarse la primera dosis de la vacuna anti Covid.

“Hoy es un día muy especial para mí, me acabo de vacunar contra el Covid. Me di la primera dosis de la AstraZeneca y cuando salí de vacunarme sentí una paz que hace mucho no sentía y se me vino a la cabeza la imagen de mi hermana llorando muy emocionada", sostuvo el periodista. Pero eso no fue todo: “Imaginate esas cuadras que caminé todo lo que pasó por mi cabeza. Muy contento y la verdad impactado de la conexión que tuve con ella que se me apareció llorando, emocionada. Ella siempre quiso lo mejor para mí y siempre me trató como un hijo, más que como hermano".

En ese marco dio a conocer las novedades de la causa judicial de Natacha. “Esto es un escándalo, es algo insólito. Estamos hablando de un fallido procedimiento judicial. Con qué seriedad puede tomar uno el procedimiento judicial al encontrar este error judicial garrafal. No lo puedo creer. No podes detallar un objeto en dos lados distintos", dijo Ulises. Luego agregó: “Se va a hacer una presentación judicial al respecto para que alguien nos dé explicaciones de esto. Es tremendo. Esto habla de la corrupción que hay. No quieren investigar. En esta causa no tenés ningún imputado".

Por último hico una fuerte denuncia contra los investigadores: "Trabaron el análisis del pelo. No llamaron a nadie a indagatoria. La tablet sigue sin poder desbloquearse de manera completa. Acá estamos hace más de dos años y es todo pantanoso, raro. Es la misma fiscalía donde está la causa de Maradona".