La Mesa de Enlace calificó al Gobierno de "mentiroso" y le pidió que "dialogue y no destruya"

Los principales referentes de la Mesa de Enlace, que enrola a la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro, participaron de la multitudinaria protesta del campo cerca de San Nicolás, desde donde cuestionaron fuertemente al Gobierno nacional.

Entre los miles de presentes se pudieron observar carteles con leyendas que reclamaban contra las restricciones a las exportaciones de carne y la estatización de la hidrovía Paraná-Paraguay, aunque la consigna fue "Ciudadanos movilizados en defensa de la producción, el trabajo y la educación".

Durante el acto, los organizadores mostraron sus disidencias también por las restricciones que complican el funcionamiento de comercios e industrias.

Al escenario, exhibido con una bandera argentina que lo cruzaba y llevaba la leyenda "Ciudadanos por la República", subieron representantes de distintos sectores, desde chacareros hasta dirigentes de la actividad inmobiliaria y el comercio.

Entre los manifestantes, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, advirtió que las restricciones del Gobierno afectaron "la producción y al productor pequeño y mediano poniéndolo en serio de desaparición".

"Queremos que escuche el Gobierno y el sector opositor", reclamó Achetoni, quien también pidió "un plan integral para el desarrollo de la Argentina". “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos”, agregó.

En la misma línea se expresaron Jorge Chemes, de CRA, y el ex ministro de Agroindustria Luis Etchevehere. Chemes consideró que el de San Nicolás fue un "acto histórico" y destacó que "el campo necesita transmitir la verdad hacia la opinión pública contra las malas políticas que aplica el Gobierno nacional". "Si el sector agropecuario no puede producir, impacta sobre toda la economía", sostuvo.

“Todos los días somos un poco más pobres en un país rico como la Argentina, por la inoperancia de los políticos que nos gobiernan. Nos piden solidaridad y nos hablan de pobreza, pero la realidad que la pobreza es la consecuencia de las políticas nefastas que están haciendo con el sector productivo. Y, además, es un gobierno mentiroso, porque no asume los errores que comete y termina siempre echándole la culpa al campo de las decisiones que toma”, agregó.

En ese contexto, desde la Mesa de Enlace calificaron al Gobierno de “mentiroso” y le pidieron que “dialogue y no destruya”.

El titular en ejercicio de Coninagro, Elbio Laucirica, afirmó que con el cierre de las exportaciones de carne "perdemos todo", reclamó la licitación de la Hidrovía, por donde circula el 85% de las exportaciones, se haga "con gente que sepa" y pidió por la unidad del "campo, el comercio y la industria".

Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, no dudó en afirmar que “será difícil la relación si no nos llaman a dialogar. Presidente, ayude a construir y no a destruir” e instó a “no dejarnos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades”.