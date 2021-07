Roturas y poca iluminación: pide auxilio la plaza San Martín y prometen arreglos

La plaza San Martín, uno de los espacios verdes más emblemáticos y céntricos de la Ciudad, está en la mira de vecinos que vienen denunciando que su “estado de abandono” es creciente. Muchos se preguntan cómo un espacio que está frente a dos palacios, la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial, puede verse tan descuidado. En tanto, el Municipio adelantó que realizará el recambio de los 64 bancos de madera que tiene la plaza y que se harán tareas integrales.

Una vecina aseguró que en el último año reclamó en distintas oportunidades por el estado de ese lugar. “La estatua del prócer ubicada en el centro de la Plaza está en mal estado, pero además están rotos los juegos y no hay luminaria”, consignó.

Además se reiteró que por la noche hay sectores que quedan completamente a oscuras, que a la glorieta le faltan rejas y que hay bancos destrozados.

“Hasta hay tramos en los que el piso está roto, he llegado a llamar cada 48 horas al 147, me toman el reclamo y a los 10 días me mandan un mail diciendo que se solucionó con éxito”, se quejó la vecina.

Otros vecinos miran con nostalgia el sector de la glorieta, un espacio que por décadas fue utilizado como pabellón de música y hoy parece estar sentenciado al letargo.

La construcción de estilo art nouveau enclavada en un rincón de la plaza San Martín, fue saqueada a lo largo de sus más de 100 años. Varias de sus rejas perimetrales, trabajadas con herrería artística, se esfumaron sin dejar rastro.

Una de ellas, presuntamente fue retirada por el municipio “para usar como molde” en una restauración. Pero lo cierto es que jamás aparecieron.

Está deteriorada en cada uno de sus sectores, desde el techo hasta el basamento de mármol, con piezas ausentes, corrosión, óxido, grietas, torsiones, grafitis.

En muchas oportunidades, tanto vecinos como dirigentes del Club Español, que se encuentra a escasos metros, destacaron la importancia de poner en valor esa construcción que es una parte de la historia platense y un ámbito para la expresión cultural.

Las rejas originales del pabellón adquirido a la parisina Fonderie D’Art du Val D’Osne en 1912 fueron sustraídas a mediados de noviembre de 2010. Estaban en la cara sudeste -que da a calle 54- del espacio. Ensambladas a partir de piezas de hierro elaboradas con la técnica de fundición de dos caras, eran modulares; cada pieza estaba atornillada a las otras, y el conjunto se sujetaba con una vara inferior y otra superior. Esa misteriosa desaparición no fue la primera; algunos paneles habían sido robados a mediados de los ‘90, por lo que se convocó a un artesano venezolano -Carlos Guayapero- para recrearlos y reinstalarlos.

Las secciones de la protección perimetral fueron retiradas sin ninguna sutileza a fines de 2010, “para que las pintara una cooperativa”, pero quedaron tiradas en el piso de la plaza un par de días, y se las llevó “un camión que subió a la vereda para cargarlas”.

Quienes están pendientes del patrimonio forestal también ponen su mirada en el retoño del Pino de San Lorenzo que a duras penas sobrevive en la plaza San Martín platense.

El ejemplar es hijo de aquel bajo el que el Libertador dictó el parte de su primera gran victoria, sin embargo muestra los estragos de la falta de mantenimiento.

La placa que hicieron colocar siete décadas atrás los socios de Universitario, que un 17 de agosto realizaron la plantación resumía el espíritu que guiaba la evocación: “Retoño del Pino de San Lorenzo: Dios le dio vida, San Martín historia”.

Pero esa pieza de bronce duró menos que el propio árbol. El ejemplar original se secó en 2013, tras padecer una feroz tormenta que azotó las orillas del Paraná.

Al ser consultado el Municipio, se informó que a principios de este año se mejoró los dos sectores de juegos infantiles, los bancos ubicados en ese sector y la glorieta. También se restauró el monumento y se le colocó una base nueva. Se adelantó que está previsto realizar el recambio de los 64 bancos de madera que tiene la plaza y que se harán tareas integrales.